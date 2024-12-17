В российских вузах увеличат число бюджетных мест на приоритетные направления

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах по приоритетным направлениям подготовки в 2025 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По словам министра, в следующем году количество бюджетных мест на инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности будет не меньше, чем в 2024 году, а по ряду направлений — и больше. Заявление было сделано на совещании с ректорами российских университетов, посвященном итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Фальков также подтвердил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования, отказу от Болонской системы и переходу к системе базового и специализированного высшего образования. Этот переход, начавшийся в 2023 году в рамках пилотного проекта в шести вузах, планируется завершить к 2026 году во всех университетах страны. Напомним, что решение о переходе к традиционной системе обучения (4—6 лет) было принято президентом Владимиром Путиным в 2023 году.

Рената Валеева