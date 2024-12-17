Казани, Челнам и Зеленодольску выделят более 718 млн рублей на создание и реконструкцию спортивных объектов

Фото: Динар Фатыхов

Казани, Набережным Челнам и Зеленодольску выделят из республиканского бюджета субсидии для создания и реконструкции спортивной инфраструктуры в размере 718 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



В частности, субсидии получат бюджет Зеленодольского района и бюджет Казани в размере более 116 млн рублей каждый. Бюджет Набережных Челнов получит 150 млн рублей в 2025 году и более 335 млн рублей в 2026 году.

Основной распорядитель средств — Минспорта республики, которое будет контролировать использование выделенных субсидий. Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по созданию спортивных объектов на следующих адресах:

улица Сайдашева в Зеленодольске;

жилой массив Залесный в Казани;

набережная им. Габдуллы Тукая в Набережных Челнах.

Напомним, что в Набережных Челнах запланировали капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» с бюджетом в 147,8 млн рублей. Ремонтные работы будут проводиться по адресу: пр. Автозаводской, д. 12.



Анастасия Фартыгина