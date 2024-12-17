Раис Татарстана обсудил с президентом Азербайджана потенциал сотрудничества

Сегодня состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

Алиев пригласил раиса в Азербайджан, еще когда главы встретились в Казани на саммите БРИКС.

Минниханов напомнил, что по итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот составил 102 млн долларов, девять месяцев текущего года показывает рост и уже составляет 80,8 млн долларов.

— У нас есть большой потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ряд татарстанских предприятий давно работают в Азербайджане. Они готовы расширить свое присутствие, — заявил раис.



Он подчеркнул значимость развития торговли по речным и морским маршрутам, поскольку в настоящее время это направление почти не задействовано. Однако есть потенциал для организации такой работы в Волжско-Камском регионе. Помимо этого, развивать поставки нефтехимической продукции, нефтегазового, компрессорного, холодильного оборудования, автомобильных шин.

— Очень рад видеть Вас. Как мы и договаривались в Казани, завершаем год нашей встречей уже в Баку, — сказал президент Азербайджана.



Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов посетил свободную экономическую зону «Алят». Во время встречи с Алиевым он поделился своими впечатлениями.



Дарья Пузикова