В Татарстане правом списания долгов воспользовались более 20 участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

С 1 декабря вступил в силу новый закон, который дает возможность участникам специальной военной операции и членам их семей списать свои кредитные долги. В татарстане такой возможностью воспользовалось уже 20 контрактников и 3 супруги бойцов.

В прямом эфире Центра управления регионом Татарстана руководитель Главного управления ФССП по республике Анвар Закиров рассказал, что в республике есть 3 721 потенциальный должник, чьи кредитные обязательства превышают 8 млрд рублей.

— Под списание попадают долги по просроченным кредитам, по которым до 1 декабря текущего года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или уже возбуждено исполнительное производство. Тем, кто после 1 декабря подпишет контракт для участия в СВО, и их супругам прекратят кредитные обязательства на сумму в совокупности не более 10 млн рублей в том случае, если контракт заключается не менее, чем на год, — сказал Закиров.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для участников СВО и их семей должен быть соблюден ряд условий. По заявлению финансовой организации должен быть принят судебный акт о взыскании долга, выдан исполнительный документ и возбуждено исполнительное производство.

Должник должен обратиться в подразделение ФССП или управление территориального органа, предоставив заявление о прекращении производства, копию контракта с Минобороны или справку о прохождении военной службы, копию паспорта и документ о браке.

Если должник участвует в специальной военной операции, он может отметить заявления через портал госуслуг, предоставив копии необходимых документов. Также с просьбой о списании долгов могут обратиться близкие родственники.



Дарья Пузикова