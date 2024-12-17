В новом году станет больше электричек из Казани в Арск, Кукмор и Йошкар-Олу
С начала 2025 года Горьковская железная дорога планирует расширить маршрутную сеть некоторых пригородных поездов, следующих из Казани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ежедневно будут курсировать электрички:
- №6404 Казань — Арск;
- №6407 Арск — Казань;
- №6436 Казань — Кукмор;
- №6439 Кукмор — Казань.
С 3 января по пятницам, субботам и воскресеньям введут дополнительные поезда по маршруту Казань — Йошкар-Ола.
Напомним, РЖД впервые ввели график движения на три года, добавив больше пассажирских поездов дальнего следования, электричек и новые международные маршруты. В течение трех лет будут курсировать 4 607 пар поездов, что на 22 пары больше, чем в 2023—2024 годах (4 585 пар).
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