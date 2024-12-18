Алексей Кузнецов: «Минаков продемонстрировал стабильность в чемпионской эстафете»

Тренер казанца, взявшего золото ЧМ по плаванию на короткой воде, рассказал, как готовился к старту его подопечный

Российское плавание триумфально вернулось на международные старты . Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пловец татарстанского спортклуба «Синтез» Андрей Минаков завоевал золотую медаль в эстафете на чемпионате мира в Будапеште. Награда казанца стала вкладом в общее успешное выступление российских спортсменов, занявших второе место в общекомандном зачете. Как и восемь лет назад, когда триумф на короткой воде был у Александра Красных, взявшего золото, серебро и бронзу ЧМ-2016, эта победа стала хорошим завершением года. В интервью «Реальному времени» тренер Минакова, Алексей Кузнецов, рассказал, как спортсмен готовился к выступлению и поделился впечатлениями о соревнованиях.

«Упустили, на что готовы соперники, поскольку два года их не видели воочию»

— Алексей, какие впечатления оставил чемпионат мира у тебя, как у тренера Андрея Минакова?

— Отчасти получилось то, что планировали на личных дистанциях. Попробовали дистанцию 200 метров баттерфляем конкретно в короткой воде, на которой Андрей финишировал четвертым. Там по тактике вышло так, что Андрей в финале поплыл немного не так, как на «предвариловке», немного не понимая, как необходимо плыть во второй раз. Правда, в итоге оба раза показал одно и то же, достойное время. Немного не дотянув ни до третьего места, ни до рекорда России.

На коронной дистанции 100 метров баттерфляем сделал все возможное. Тут надо уточнить, что за три недели до чемпионата мира Андрей приболел, находясь в тот момент в Америке.

В чемпионской эстафете продемонстрировал стабильность, проплыв по одному времени, как утром, так и в победном финале. В целом было видно, что плыли ребята «под износ», если бы у них был хотя бы день на отдых, то могли рекорд мира подвинуть очень даже прилично.

С другой стороны, нам не стоит грешить потому, что у американцев на втором этапе не было брассиста, они поставили Майкла Эндрю, а он больше специализируется в баттерфляе, кроле, и на брасс выходит по необходимости для сборной. Он же ровесник нашего Егора Куимова, поэтому мы за ним следим давно, отмечали нестабильность, и она, к счастью для нас, дала о себе знать и в финале эстафеты, когда Кирилл Пригода добился решающего преимущества в противоборстве.

В целом, я отметил бы, что состав сборной отдал все, что у него было перед чемпионатом. Тот же Павел Самусенко, который, помимо личных дистанций, постоянно выходил на эстафеты, Александр Жигалов, вернувшийся в плавание, — наша молодежь.

— Если смотреть на выступления наших спортсменов, то, помимо пьедестала почета и пяти золотых медалей Мирона Лифинцева, у нас еще четыре четвертых места. И дважды здесь финишировал Андрей, оставшись четвертым на 200 баттерфляем и в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Оба раза нас опережали поляки, вначале Кшиштоф Хмелевски, затем их эстафетный квартет. Также мы дважды уступали полякам в другой эстафете и в личном заплыве, когда Самусенко опередил поляк Кацпер Стоковски.

— Да, я насчитал, что деревянных медалей у нас побольше набралось. Объяснить это я могу тем, что мы немного упустили такой момент, как понимание, на что готовы соперники, поскольку два года их не видели воочию. Сейчас посмотрели в каком состоянии находятся конкуренты. Ну и надо напомнить что мы только за неделю до чемпионата мира узнали о предстоящем старте, то есть не вели к нему целенаправленной подготовки. Ранее, во время чемпионата России на короткой воде в Санкт-Петербурге (20—27 ноября) такие слухи ходили, но я охарактеризовал бы их, как неопределенные. В итоге на той подготовке, проделанной к чемпионату страны, мы и проплыли в Будапеште. Этим я объясняю, например, то что наш лидер в женском плавании Евгения Чикунова не показала свой максимум. Что касается Андрея, мы изначально не планировали его участие в чемпионате России, поскольку Минаков сейчас завершает обучение в Америке, у него последний курс. Тем более что у Андрея были старты в качестве нейтрального атлета, статусе, который ему предоставила Международная федерация плавания, и возможность стартовать у него была, а совершать трансконтинентальные перелеты только ради чемпионата не хотелось. В целом набралось бы три перелета за полтора месяца. Спасибо руководству федерации плавания России, которая пошла нам навстречу и запустила Минакова на чемпионат мира без участия на внутреннем старте, ориентируясь на его результат, показанный на этапе Кубка мира.

Сейчас, в случае допуска на длинную воду, будем готовиться к следующим стартам. Есть информация, что сборная России будет допущена к чемпионату мира в Сингапуре тремя сборными: прыжки в воду, синхронное плавание и наша. Тогда вернемся к обычному плану подготовки к сезону, через на отбор на чемпионате России, который состоится в Казани. Если все пройдет как запланировано, то там еще будет точечный добор на Кубке страны, все как обычно.

Андрей Минаков. предоставлено СК «Синтез»

«Совершенно без негатива отнеслись к нам американцы»

— Этапы подготовки пловцов до 2021 года были отработаны годами. Выходы на пик формы в апреле перед чемпионатом страны, он же отборочный на международные старты, выход на второй пик летом, на Олимпиаде, чемпионате мира или Европы, и по обстоятельствам еще пара пиков на короткой воде, Кубках мира, в зависимости от выбора самого спортсмена. Но с 2022 года без международных стартов можно было менять выходы на пик. Вы это применяли?

— Дело в том, что на «Россию» по длинной воде не всегда выходили на пик, пытаясь отобраться на «старом багаже». И в этом был шанс тех, кто в сборную не попадал, но мог выстрелить на России и отобраться на международные старты ( можно вспомнить историю Олимпиады 2021 года, когда Мария Темникова на отборе опередила фаворита Юлию Ефимову, и федерация настояла на ее участии в Олимпиаде, несмотря на внутреннее сопротивление части околоспортивной общественности; в итоге студентка Поволжского университета спорта Темникова заняла 11-е место, но и Ефимова на коронной 100-метровке осталась без медалей, — прим. авт.).

Сейчас мы перестраивали циклы подготовки, выходя на пик формы уже к весеннему чемпионату страны, далее к стартам, которые заменяли отсутствующий международный сезон. Другое дело, что не всегда могли принимать участие в этих стартах, но это особый разговор. Наконец, заключительный пик формы должен был прийтись на осенний чемпионат России на короткой воде. Персонально у Андрея, то у него третий пик приходился уже на международные старты, куда он был допущен как нейтральный атлет.



— Чемпионат мира проходил в Будапеште, ставшем за последние годы «базой» для проведения крупных стартов по плаванию. чемпионаты мира 2017 и 2022 годов, Европа 2020-го, сейчас мир на короткой воде, и это всего лишь за последние семь лет. Помимо того, ФИНА прочно обустроилась в Азии, где было два ЧМ на короткой воде и четыре — в классическом плавании, включая будущий в Сингапуре. В этом плане, как я понимаю, нашим пловцам повезло, что не было негатива от хозяев.

— Да, как я слышал от ребят, негатив был от представителей парочки европейских стран, одну из которых ты уже упомянул. Они были недовольны выступлением сборной России, пусть и под нейтральным флагом. Что я могу сказать? Мы это переживем. Отмечу, что совершенно без негатива к нам отнеслись американцы, хотя ранее за отдельными их представителями наблюдались выпады в адрес россиян. Сейчас это в прошлом, достаточно упомянуть что Минаков живет в Америке, учится в Стэнфорде, выступая за его команду. И никаких, что называется, косых взглядов в свой адрес, не наблюдал. Тут еще надо оговориться, что негатив от американцев был связан с какими-то историями, связанными с допингом, хотя эта проблема касалась и их напрямую. Но, повторюсь, это все в прошлом, сейчас все ровно.

А кто-то просто был в восторге от нашего возвращения. Тот же Чад Ле Кло, который ранее выступал вместе с Минаковым в клубном чемпионате по плаванию, увидев его на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета, на весь бассейн кричал — «Россия, Россия приехала». Это нам запрещено демонстрировать причастность спортсмена к своей стране. А с южноафриканцем в этом отношении ничего не сделаешь.

Теперь есть надежда на выступление на чемпионате мира 2025 года в Сингапуре . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сунь Яна в прямом смысле слова травили на чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу»

— Клубные соревнования канули в прошлое. Они же на этапе старта вызывали некое беспокойство у официальных лиц и организаторов соревнований тех же этапов Кубка мира, которые недосчитывались звездных участников.

— Да, этот проект канул в прошлое с началом СВО. Скорее всего, так совпало, но предположу, что и некоторое отношение изменение политической обстановки к этим стартам повлияло. Все-таки, проект был чисто коммерческий, без участия государственных структур, и когда он ничего, кроме убытков, не стал приносить, организаторы его закрыли.

В целом еще одна потеря международных стартов для части наших пловцов, поскольку они на клубной лиге представляли не страну, а себя лично, как те же теннисисты, футболисты или хоккеисты из НХЛ и другие игровики.

Возвращаясь к моральной поддержке, мы ощутили ее со стороны китайцев.

— Тут, наверное, многое связано с личностью Сунь Яна, дисквалифицированного на восемь лет.

— Сунь Яна в прямом смысле слова травили на чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу. Кстати, отмечу, что и тогда американцы не участвовали в устроенной для Сунь Яна травле, которую я наблюдал собственными глазами, поскольку был в составе российской делегации. Соперники из Австралии и Англии не подавали ему руки, не поднимались на один пьедестал почета, предпочитая стоять рядом с ним. Градус напряжения повышался и сошел в одночасье, когда австралийку Шайну Джек поймали на допинге, и тут же все англосаксы исчезли из зоны внимания СМИ.

В 2019 году китайские болельщики, которые жили с нашей делегацией в одном мини-отеле, пытались нам на ломаном английском объяснить: насколько значим для их страны Сунь Ян, которому я всегда симпатизировал как спортсмену. Он же на полторашке плывет просто идеально, каждые 50 метров с одинаковым количеством гребков их 27, и одинаковым временем на бортике. За его плаванием можно наблюдать со старта, как он стартовал, сделал вход в воду без брызг, сделал 15 метров, выплыл, и пошел печатать круги, как машина. Это нарабатывается годами тренировок.

Сейчас к этому звездному трио, вполне возможно, добавился еще и Пан Чжанле, выигравший сто метров кролем на Олимпиаде с преимуществом более чем в секунду. Я убедился в его популярности, когда, находясь на сборах в Киргизии, общался с находившимися там китайцами, у них же общая граница. И китайские туристы, не спортсмены, прямо готовы были обсуждать с нами всех своих лучших пловцов, выделяя среди общего числа Пан Чжанле. Это мне, как представителю плавания, очень приятно, когда в стране из полутора миллиардов человек, особо выделяют нашего «водоплавающего» брата.

(Окончание следует)