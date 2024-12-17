Япония может ввести санкции против России и КНДР

Япония обсуждает вопрос о введении дополнительных санкций из-за военного сотрудничества РФ и КНДР, как предполагают власти страны. Об этом сообщает ТАСС.

— Что касается санкций, то Япония рассматривает дополнительные санкции в отношении военного сотрудничества России и КНДР, — сказал он. — По его словам, такие действия Токио предпринимает согласованно с США и другими странами. Детали санкционных мер прорабатываются и будут объявлены позже, — рассказал глава МИД страны Такэси Ивая.

Ранее Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физлиц и 15 организаций за участие в незаконном военном сотрудничестве с Россией и КНДР.



Дарья Пузикова