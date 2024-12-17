В Казани разработают концепцию развития прибрежных территорий

В Казани состоялись две стратсессии, на которых обсуждались возможности развития прибрежных территорий. Участниками стали более 80 специалистов из разных городов России. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.



— В настоящее время мы формируем концепцию «Казань — город на воде». Мы понимаем, что наши водные ресурсы еще не до конца раскрыты с точки зрения доступности и качества туристической и рекреационной инфраструктуры. Поэтому в рамках разработки концепции нам важно вместе со специалистами обсудить, как правильно раскрыть потенциал Волги и множества озер и как эффективнее реализовать задуманное, — рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Специалисты вовлечены в осуществление программы и подготовку к проведению международного форума «Казаныш». На данный момент создаются условия для стабильного развития прибрежной инфраструктуры, что сделает Казань более привлекательной для туризма, спорта и экологии. Кроме того, это приведет к увеличению количества рабочих мест.

Участники обсудили поддержку и финансирование проектов, опыт развития экономики прибрежных территорий. Рассказали о детском спорте в Казани, подходах к обучению, представили сервисы для прибрежных общественных пространств.

В ходе трех встреч с экспертами, которые пройдут в рамках цикла стратсессий, будут разработаны ключевые идеи и концепции, которые затем представят на международном форуме «Казаныш» в феврале 2025 года.



Дарья Пузикова