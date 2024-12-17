«Тимер Банк» с офисами в Татарстане попал под санкции Южной Кореи

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Южная Корея ввела санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, обвиняемых в содействии незаконному военному сотрудничеству между Россией и КНДР. Среди попавших под ограничения — семь граждан России и четырнадцать российских организаций, включая татарстанский «Тимер Банк».

Как сообщает южнокорейский МИД, «Тимер Банк», уже находящийся под блокирующими санкциями США с сентября, и другие организации обвиняются в содействии финансированию или поставкам материалов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

В санкционный список также вошли другие российские компании и пять банков. Со стороны КНДР под санкции попали высокопоставленные военные, включая генералов Ким Ён Бока и Син Гым Чхоля, командующего штурмовым корпусом «Буря» Ли Бон Чжуна и специалиста по ракетным технологиям Ли Сон Чжина.

Санкции вступают в силу 19 декабря, запрещая любые финансовые операции с подсанкционными субъектами без разрешения южнокорейских властей.

Рената Валеева