«Казаньоргсинтез» удвоил проектную мощность производства полиэтилена

Предприятие может производить на 120 тыс. тонн в год больше продукции, чем прежде

Фото: Динар Фатыхов

На «Казаньоргсинтезе» состоялась церемония запуска модернизированной линии по производству полиэтилена высокой плотности (реактор В). Инвестиции в проект составили более 8 млрд рублей. Благодаря реконструкции проектная мощность линии выросла с 100 до 220 тыс. тонн. Реализовать инициативу смогли силами внутренней экспертизы предприятия и благодаря совместной работе с ключевыми российскими подрядчиками. Подробнее — в материале «Реального времени».

Десять вместо трех

«Казаньоргсинтез» завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности (реактор В). Проект, который стартовал еще в 2019 году, ввели в эксплуатацию в торжественной обстановке. В церемонии открытия обновленного реактора приняли участие член правления — исполнительный директор «СИБУРа» Павел Ляхович, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

— Проект реализовывался без дополнительных остановов основного производства: врезки и монтаж делались в ограниченное время остановочного ремонта. Основная цель проекта — увеличение мощности производства на 120 тысяч тонн в год за счет роста производительности линии полимеризации В, — рассказал Айрат Сафин.

В результате после модернизации всех трех линий (реакторы А, В и С) по производству полиэтилена высокой плотности их общая проектная мощность на предприятии выросла на 20% и составила 660 тысяч тонн в год. Это позволило предприятию увеличить марочный ассортимент с трех до десяти.

— Важно, что мы смогли не просто расширить производство, теперь «Казаньоргсинтез» будет выпускать более востребованные и маржинальные марки продукции. Это добавляет предприятию и СИБУРу устойчивости и уверенности в собственной конкурентности, — подчеркнул Павел Ляхович.

Модернизация производства полиэтилена «Казаньоргсинтеза» — это часть общей программы по развитию Волжского полимерного кластера. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Достижение проектных показателей будет сопряжено с адаптацией марочного ассортимента под запросы рынка и ростом поставок сырья.



— В первую очередь будем ожидать реакцию от наших клиентов, поэтому мы в прекрасном ожидании, что клиенты с удовольствием будут покупать нашу продукцию и мы сможем выйти на заявленную мощность, — отметил генеральный директор.



Модернизация производства полиэтилена «Казаньоргсинтеза» — это часть общей программы по развитию Волжского полимерного кластера с повышением объемов сырьевых потоков между предприятиями. Так, реактор В будет перерабатывать около 20% этилена с нового этиленового комплекса ЭП-600, строительство которого завершает «Нижнекамскнефтехим» (общая мощность комплекса — 600 тыс. тонн в год). Для обеспечения стабильных поставок сырья СИБУР ведет работу по строительству этиленопровода из Нижнекамска в Казань, который позволит увеличить прокачку этилена с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез» примерно в 2,5 раза (с 200 тыс. до 500 тыс. тонн в год).



— Дополнительные объемы продукции позволят удовлетворить растущий спрос российских переработчиков полимеров в ключевых отраслях, — уверен Сафин.



Так, к примеру, в сфере агропромышленного комплекса это выпуск трубок и лент для капельного полива, который сокращает потребление воды до 70% и ускоряют созревание урожая. В автопроме — производство топливных баков, снижающих вес автомобилей на 45 кг и сокращающих выбросы на 20%. В пищевой промышленности и ретейле — создание ламинированной пленки, увеличивающей срок хранения продуктов до года. В сфере строительства и ЖКХ — производство полиэтиленовых труб для водоснабжения с увеличенным сроком службы до 100 лет.

«Казаньоргсинтез» завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности (реактор В). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост мощности без вреда окружающей среде

Модернизация включает в себя инновационные решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Использование технологии системы рекуперации позволяет возвращать в производственный процесс более 8 тыс. тонн углеводородных газов, снижая выбросы на факельной установке. Кроме того, улучшена система очистки этилена — основного сырья для производства полиэтилена. Это повышает качество продукции, энергоэффективность и снижает влияние на окружающую среду.



— Отсутствие сбоев в программе реконструкции технологической линии производства говорит о том, что в современных условиях, когда идет изменение логистических цепочек и перенаправление потоков продукции на рынки дружественных стран, КОС оказывается готовым к таким изменениям и даже наращивает выпуск продукции. Мне, как экологу, особенно импонирует то, что в ходе реконструкции осуществлена модернизация реактора, заменена продувочная емкость и реализован еще ряд нововведений, который позволит при увеличении производства практически в 3 раза оставить на прежнем уровне выбросы в атмосферу. А величина удельных выбросов снизится с 1, 296 кг/т до 1, 0606 кг/т, — прокомментировал «Реальному времени» доцент кафедры инженерной экологии КНИТУ Аркадий Ярошевский.



Импортозамещение в действии



Стоит отметить, что реконструкция и внедрение технического решения проводилась силами внутренней экспертизы «Казаньоргсинтеза».



— Здесь четко можно сказать, что это заслуга всего коллектива, инженерно-технических работников КОСа, — подчеркнул и Ляхович, поблагодарив коллектив за проделанную работу.



Генеральным проектировщиком модернизации линии выступил казанский институт «Союзхимпромпроект». Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе с ключевыми российскими подрядчиками, включая предприятие из Татарстана — «Сервистехномонтаж».

— Отрадно, что модернизация реактора В прошла на базе российских технологий специалистами, которые работают и живут в нашей республике. Поздравляю коллектив «Казаньоргсинтеза» и подрядчиков предприятия, это непростая работа, и вы достойно с ней справились, — отметил Мидхат Шагиахметов,



По его словам, такие проекты дают синергетический эффект развитию всей экономики республики.



— Сегодня знаковый день не только для «Казаньоргсинтеза» и компании СИБУР, но и для всей нашей республики. «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» — крупные налогоплательщики Татарстана, и с вводом новых производственных мощностей объемы налоговых платежей вырастут, а налоги — это благополучие наших граждан. «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» — это системообразующие предприятия для Татарстана, и мы видим, какую работу проводит СИБУР для модернизации производства и создания условий для своих работников. Это пример для других предприятий республики, — подчеркнул министр.

Реконструкция и внедрение технического решения проводились силами внутренней экспертизы «Казаньоргсинтеза». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После официальных речей все внимание было приковано на экран, где в режиме онлайн-подключения состоялся сам запуск



— Уважаемые руководители в настоящее время все подготовительные работы завершены, все системы работают исправно, просим разрешения на ввод реактора B в промышленную эксплуатацию, — доложил начальник производства Альберт Сабиров.



Ответ дал генеральный директор предприятия:



— Ввод в промышленную эксплуатацию реактора B разрешаю! — уверенно сказал он, открывая новую страницу в истории предприятия.