Россия готова провести на своей территории новые встречи БРИКС

Фото: Михаил Захаров

Россия может провести в 2025 году серию новых встреч БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.



— Мы способны целую серию мероприятий в плане поддержки бразильского председательства провести на своей территории, если на то будет согласие остальных участников. Потому что любые решения — и по чувствительным, и по менее чувствительным вопросам — в БРИКС принимаются консенсусом, — заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков



Касательно вопроса о том, кто в России будет отвечать за дальнейшую координацию в рамках объединения, Рябков заявил: «Министерство иностранных дел. Функции останутся прежними».



Напомним, XVI саммит БРИКС — встреча глав государств объединения — в этом году проходил в Казани с 22 по 24 октября.



Дарья Пузикова