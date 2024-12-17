Россия готова провести на своей территории новые встречи БРИКС
Россия может провести в 2025 году серию новых встреч БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.
— Мы способны целую серию мероприятий в плане поддержки бразильского председательства провести на своей территории, если на то будет согласие остальных участников. Потому что любые решения — и по чувствительным, и по менее чувствительным вопросам — в БРИКС принимаются консенсусом, — заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков
Касательно вопроса о том, кто в России будет отвечать за дальнейшую координацию в рамках объединения, Рябков заявил: «Министерство иностранных дел. Функции останутся прежними».
Напомним, XVI саммит БРИКС — встреча глав государств объединения — в этом году проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.