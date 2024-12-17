Нижнекамец перевел мошенникам 9 миллионов, надеясь заработать на инвестициях
Желая заработать на инвестициях, нижнекамец перевел аферистам более 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
61-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина откликнулся на рекламное объявление в интернете и предоставил свой номер телефона якобы специалистам аналитического центра инвестиций.
Сначала в сообщениях ему рассказывали о возможностях заработка на вложениях. Затем позвонили и попросили установить приложение, а после внести средства на инвестсчет. Позже потерпевший попытался вывести все вложенные деньги, но не смог. Нижнекамец отправил мошенникам 9 млн рублей, из которых 200 тыс. рублей взял в долг у знакомого.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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