Академия наук РТ разработала республиканские программы по беспилотникам и аддитивным технологиям

В АН РТ подвели итоги года

Фото: Мария Зверева

В начале этого года Татарстан вошел в число пилотных проектов по разработке государственных программ в сфере научно-технологического развития (НТР). Президент России Владимир Путин выделил семь приоритетных направлений НТР, и, как отметил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов, впервые на государственном уровне внимание акцентировали и на гуманитарном направлении. Об итогах года в сфере и о том, как Татарстан справляется с поставленными задачами, сегодня говорили на совещании в академии. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Основная задача — гуманитарные решения

В первой половине этого года российское правительство утвердило основополагающие документы научно-технологической политики. С этого начал доклад президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.

— Важные моменты. Первое: в каждой отрасли должен появиться новый институт НТР — институт квалифицированного заказчика — инициатор реализации научно-технического проекта, обеспечивающий формирование задания, финансирование или размещение долгосрочного заказа на проведение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, — прим. ред.). Второе: должны появиться программы НТР муниципалитетов и промышленных предприятий. В этом направлении пока мы еще только занимаемся декларацией, — рассказал он.



В первой половине этого года российское правительство утвердило основополагающие документы научно-технологической политики. С этого начал свой доклад президент Академии наук республики Рифкат Минниханов. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Для реализации новой научно-технологической политики в России разработали 19 нацпроектов и 125 входящих в них федеральных проектов. Татарстан, по словам Минниханова, напрямую участвует в 12 национальных и 44 федеральных проектах.

— Необходимо совместно с университетами, министерствами и ведомствами разработать дорожную карту по участию республики в новых федеральных проектах, особое внимание уделив проектам технологического лидерства, — обозначил он.

В рамках новой политики правительство России утвердило семь приоритетных направлений и перечень из 21 критической и семи сквозных наукоемких технологий. Минниханов обратил внимание: впервые среди общенациональных приоритетов появилась гуманитарная сфера:

— Впервые на федеральном уровне выделено отдельно среди общенациональных приоритетов гуманитарное направление — укрепление социокультурной идентичности и повышение уровня образования российского общества. Учитывая гуманитарную специализацию нашей академии, ключевой стратегией становится разработка соответствующих новых решений.

Шесть приоритетов Татарстана

Как рассказал Рифкат Минниханов, второй задачей для Татарстана стало создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований. Всего в программу научно-технологического развития республики вошли:

комплекс процессных мероприятий «Развитие естественно-научного образования в Татарстане»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие кадров научно-образовательного кластера»;

региональный проект «Создание единого интеллектуального научно-образовательного пространства Татарстана»;

региональный проект «Поддержка и стимулирование изобретательной деятельности»;

региональный проект «Создание научно-технологического задела для формирования и развития отраслей новой экономики Татарстана»;

комплекс процессных мероприятий «Проведение комплекса конгрессно-выставочных и просветительских мероприятий, способствующих популяризации результатов научных исследований по приоритетам научно-технологического развития республики».

Так, в 2024 году самостоятельное финансирование впервые получила программа НТР до 2027 года, которую разработала и сопровождает академия.

— Во-вторых, отлажены и запущены через институты развития надежные долгосрочные системные механизмы эффективного взаимодействия научно-образовательной системы с промышленными предприятиями, реальным сектором. Связующим ядерным проектом формируемой экосистемы стала комплексная поддержка и развитие университетского технологического предпринимательства, — рассказал президент академии.

Как рассказал Рифкат Минниханов, второй задачей для Татарстана стало создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кроме того, для организации этой работы в Татарстане в прошлом году приступили к формированию научно-образовательного центра мирового уровня как системного интегратора долгосрочного квалифицированного заказа на научные исследования.

— Однако основная миссия НОЦ — финансовая поддержка кооперации науки и бизнеса — реализуется не в полной мере. Федеральный отбор новых НОЦ и их финансирование за счет федерального бюджета перенесены. Будем прорабатывать этот вопрос через различные формы поддержки, — добавил Минниханов.

Искусственный интеллект и центр БПЛА

Всего за прошедший год Академия наук Татарстана развивала восемь цифровых проектов, а также провела конференцию и хакатон. Об этом рассказал вице-президент академии Айрат Хасьянов.

— В соответствии с распоряжением раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова в 2024 году был создан научно-координационный центр в области искусственного интеллекта. В течение 5 месяцев проводилась работа по формированию аналитического отчета о развитии отрасли искусственного интеллекта в Татарстане. Первая версия отчета выйдет до конца года и будет предоставлена всем присутствующим для изучения и использования в работе. Такие отчеты центр будет готовить ежегодно в партнерстве с Университетом Иннополис и компанией «Технократия», — рассказал он.

Всего за прошедший год АН Татарстана развивала восемь цифровых проектов, а также провела конференцию и хакатон. Об этом рассказал вице-президент академии Айрат Хасьянов. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Хасьянов добавил, что Татарстан вошел в число 20 пилотных регионов, для которых будет создан региональный сегмент домена «Наука». В первом квартале 2025 года будет завершена необходимая техническая разработка. В рамках сервисов домена будет реализован весь цикл предоставления мер поддержки и сопровождения научно-исследовательских и инновационных проектов.

О другом проекте рассказала вице-президент Академии Лейсан Абзалилова. Речь идет о создании научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем. По ее словам, на данный момент сформирован пакет документов и отправлена заявка в федеральный центр.

— Академия наук совместно с профильными министерствами и экспертами разработала две республиканские программы по беспилотным авиационным системам и аддитивным технологиям. Программа обеспечивает решение базовых проблем экономики и синхронизирует деятельность науки, образования, бизнеса, органов исполнительной власти. Ведется разработка дорожных карт по реализации программы, — добавила она.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru