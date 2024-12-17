Вучич намерен обсудить с Путиным продление газового контракта и американские санкции против NIS

Президент Сербии Александар Вучич заявил о необходимости обсудить с российским президентом Владимиром Путиным продление контракта на поставку российского газа в Сербию, а также предстоящее введение США санкций против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой мажоритарный пакет акций принадлежит «Газпрому». Об этом Вучич сообщил 17 декабря на заседании сербского правительства.

Сербский лидер подчеркнул необходимость контакта с Путиным, не уточнив его форму — телефонный разговор или личная встреча.

Вучич поручил правительству создать рабочие группы для контактов с Вашингтоном и Москвой по вопросу санкций против NIS. Он также подчеркнул важность подготовки к переговорам с «Газпромом» о заключении нового трехлетнего газового контракта с учетом растущего потребления газа в стране. В рабочую группу войдут члены правительства и представители финансового сектора.

Президент отметил, что Сербия не может позволить себе остаться без поставок нефти и газа и вынуждена принимать меры для обеспечения энергетической безопасности страны на фоне ожидаемых санкций. Вучич также подчеркнул, что введение санкций не изменит позицию Белграда по отказу от присоединения к антироссийским санкциям. Ранее он сообщал о планах США ввести санкции против NIS с 1 января 2025 года.

Рената Валеева