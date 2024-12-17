В ходе проверок соблюдения земельных законов в Татарстане выписали штрафы на 279 млн рублей

Фото: Максим Платонов

За последние 15 лет в Татарстане проведено почти 172 тыс. проверок соблюдения земельного законодательства на площади 22,9 млн гектаров. В результате обследования более 4,8 млн гектаров выявлено свыше 89 тыс. нарушений. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму более 278,9 млн рублей, а также выдано более 83 тыс. предписаний, большая часть из которых уже выполнена. Об этом сообщила замглавы Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

В этом году государственные инспекторы обследовали более 765 тыс. гектаров и выдали свыше 8,3 тыс. предостережений. Основные нарушения связаны с самовольным занятием земельных участков и их использованием не по целевому назначению. На нарушителей также наложены штрафы на сумму 892 тыс. рублей.



Напомним, что на сегодняшний день сроки регистрации прав на недвижимость в Татарстане значительно сокращены благодаря внедрению электронных услуг и участию в пилотных проектах. В целом средний срок регистрации документов в управлении составляет всего 2—4 дня.



Анастасия Фартыгина