Заявления на вступление в НОЦ Татарстана подали 46 организаций

Фото: Динар Фатыхов

В Академии наук Татарстана состоялось итоговое общее собрание с участием членов правительства республики, руководителей министерств, ведомств и членов президиума Академии наук. На нем рассказали в том числе и про научно-образовательный центр мирового уровня.

Ключевыми участниками стали «Татнефть», «Сибур Холдинг», «Соллерс Алабуга», «Камаз», «Фосагро», «Барс груп», ISL, КФУ, ФИЦ КазНЦ РАН, Иннополис и другие. На данный момент заявления на вступление в НОЦ подали 46 организаций.



Основными направлениями деятельности центра являются:новая химия, нефтехимия, машиностроение, биотехнологии, агропромышленный комплекс, телекоммуниуации.

НОЦ занимается и поддержкой ученых, в этом году приняты следующие решения: