Заявления на вступление в НОЦ Татарстана подали 46 организаций
В Академии наук Татарстана состоялось итоговое общее собрание с участием членов правительства республики, руководителей министерств, ведомств и членов президиума Академии наук. На нем рассказали в том числе и про научно-образовательный центр мирового уровня.
Ключевыми участниками стали «Татнефть», «Сибур Холдинг», «Соллерс Алабуга», «Камаз», «Фосагро», «Барс груп», ISL, КФУ, ФИЦ КазНЦ РАН, Иннополис и другие. На данный момент заявления на вступление в НОЦ подали 46 организаций.
Основными направлениями деятельности центра являются:новая химия, нефтехимия, машиностроение, биотехнологии, агропромышленный комплекс, телекоммуниуации.
НОЦ занимается и поддержкой ученых, в этом году приняты следующие решения:
- увеличен размер стипендии студентам, магистрам и аспирантам, в число участников включены и ординаторы, в 2,6 раза — с 2300 до 6000 рублей;
- рост по всем 11 именным премиям Академии наук в 5,5 раза — с 92 до 500 тыс. рублей;
- увеличение премии имени Алемасова для каждого из трех победителей на 167% до 250 тыс. рублей;
- учреждена новая именная академическая премия имени К.А Валиева в области физики, энергетики, электроники и науки о материалах до 500 тыс. рублей.
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