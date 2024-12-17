Госдума ужесточила наказание за вовлечение детей в преступления

Фото: Ирина Плотникова

Госдума окончательно приняла законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в преступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

В проекте предлагается усилить наказание за вовлечение в преступную деятельность не достигших 14 лет, а также за вовлечение двух и более несовершеннолетних. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 9 лет.

Максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы предусмотрено за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, трех и более преступлений небольшой и средней тяжести, а также в нарушения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Человек, который вовлекает в совершение действий, противоречащих нормам общества, лицо, не достигшее 14 лет, или двух и более, может быть наказан лишением свободы до 8 лет.



Дарья Пузикова