Госдума одобрила переименование Ростова Ярославской области в Ростов Великий

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Законопроект, внесенный Ярославской областной думой 29 августа, был единогласно одобрен депутатами на пленарном заседании, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается широкое историческое и современное использование наименования «Ростов Великий» в документах, литературе и общественном обиходе. Авторы проекта также подчеркивают многочисленные обращения общественности города с просьбой о переименовании. Финансирование работ по переименованию будет осуществляться за счет бюджета Ярославской области.

Ранее правительство России поддержало эту инициативу, отметив в официальном отзыве, что такое переименование юридически закрепит исторически сложившееся название и будет соответствовать статусу Ростова как значимого историко-культурного центра.

Рената Валеева