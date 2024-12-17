Инфляция в Татарстане ускорилась до 8,83%

Фото: Михаил Захаров

Годовая инфляция в Татарстане в ноябре 2024 года составила 8,83%, что выше показателя октября (8,32%), свидетельствуют данные Татарстанстата.

За месяц цены выросли на 1,41%, а с декабря 2023 года — на 8,31%. Наиболее значительный рост цен за год наблюдается в сегменте овощей и фруктов (+14,57%), причем за месяц цены на эти продукты увеличились на 10,57%. Помидоры и огурцы подорожали за неделю на 11% и 8% соответственно.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,32%, непродовольственные — на 4,85%, а услуги — на 12,62%. В октябре годовая инфляция в РТ (8,32%) была выше, чем в ПФО (8,15%), но ниже, чем в целом по России (8,54%).

Напомним, в Казани ожидается повышение цен на проезд в общественном транспорте. Перевозчики города предложили увеличить стоимость на 3—5 рублей, что может привести к новым тарифам: 45 рублей за наличный расчет и 43 рубля при безналичной оплате.

Рената Валеева