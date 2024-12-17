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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом бездомных собак в Татарстане

14:56, 17.12.2024
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отловом бездомных собак в Татарстане
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту бездействия властей в отношении организации отлова бездомных собак в поселке Усады Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ появилась информация, что в поселке Усады собаки, сбиваясь в стаи, проявляют агрессию и нападают на местных жителей. Несмотря на то, что граждане выражают недовольство, никакие меры для урегулирования ситуации не принимаются.

Реальное время / realnoevremya.ru

Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки и поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить информацию о предварительных итогах.

Напомним, ранее подобная ситуация складывалась в другом поселке Татарстана, она закончилась трагически — при нападении собак погибла женщина.

Дело о преступной халатности ввиду бездействия спецслужб и муниципальных служащих с отловом собак в районе Самосырово возбудили в Следкоме по РТ в отношении неустановленных должностных лиц. Подробнее — в материале.

Дарья Пузикова

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