Новым иностранным членом Академии наук Татарстана стала Светлана Хайбуллина
Новым иностранным членом Академии наук Татарстана стала профессор колледжей Каррингтон и Траки Медоус, главный научный сотрудник КФУ, ассистент Университета штата Невада Светлана Хайбуллина. Единогласно за ее кандидатуру проголосовали на общем заседании академии.
— Научная деятельность Светланы Хайбуллиной охватывает несколько ключевых направлений: трансляционная и персонализированная медицина, молекулярные механизмы патогенеза инфекционных заболеваний и иммунопатогенез онкологических заболеваний, — рассказал секретарь отделения медицинских и биологических наук Академии наук республики Альберт Ризванов.
По словам Ризванова, Хайбуллина принимает активное участие в российских и международных проектах. Она внесла свой вклад и в программу КФУ по повышению конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, а на данный момент принимает активное участие в программе «Приоритет 20.30».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.