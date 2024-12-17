Рустам Минниханов прибыл в Бухару для обсуждения совместных проектов с Узбекистаном
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщила его пресс-служба.
В рамках поездки он посетит город Бухару, где планирует осмотреть площадку строительства специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности», а также провести встречу с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым для обсуждения актуальных вопросов реализации совместных проектов.
В июле этого года делегация Бухарской области Узбекистана прибыла в Татарстан. Целью визита стало ознакомление с экономическим и промышленным потенциалом региона.
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