Казанским курьерам выдадут почти 200 электровелосипедов
В ближайшие дни в Казани начнут массово доставлять электровелосипеды для курьеров города. Об этом рассказали на пресс-завтраке «Яндекс Еды» и «Лавки».
— Через неделю-две в Казань приедет первая партия электровелосипедов для курьеров «Яндекс Лавки», — сообщил Антон Тарабрин на встрече с журналистами.
К концу 2024 года планируется отправить около 180 устройств. Тут же будет построен центр по ремонту электровелосипедов.
Напомним, еще весной этого года зафиксировали, что в два раза вырос интерес казанцев к курьерам, которые используют электротранспорт — электровелосипеды и самокаты. Количество предложений на платформе по поиску услуг в этой категории увеличилось в 3,5 раза.
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