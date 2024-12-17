Казанским курьерам выдадут почти 200 электровелосипедов

В ближайшие дни в Казани начнут массово доставлять электровелосипеды для курьеров города. Об этом рассказали на пресс-завтраке «Яндекс Еды» и «Лавки».

— Через неделю-две в Казань приедет первая партия электровелосипедов для курьеров «Яндекс Лавки», — сообщил Антон Тарабрин на встрече с журналистами.

К концу 2024 года планируется отправить около 180 устройств. Тут же будет построен центр по ремонту электровелосипедов.

Напомним, еще весной этого года зафиксировали, что в два раза вырос интерес казанцев к курьерам, которые используют электротранспорт — электровелосипеды и самокаты. Количество предложений на платформе по поиску услуг в этой категории увеличилось в 3,5 раза.