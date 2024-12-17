Жители Татарстана выбрали приоритетную цель Минспорта на 2025 год
Граждане республики проголосовали за дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры
Жители Татарстана проголосовали за развитие спортивной инфраструктуры в голосовании по определению приоритетных целей и задач Министерства спорта республики на 2025 год. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего пришло 2688 ответов жителей республики. Наибольшее количество граждан Татарстана проголосовали за пункт о продолжении развития спортивной инфраструктуры. Согласно этому пункту, в республике предполагается строительство не менее 23 спортивных сооружений, в том числе универсальных спортивных площадок.
В тройку самых популярных ответов также вошли пункты о капитальном ремонте объектов и создании не менее одного центра раннего развития детей.
Наименьший интерес вызвали пункты о проведении в республике международных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.
Завтра состоится заседание Общественного совета, в рамках которого будут утверждены приоритетные цели и задачи Министерства спорта Республики Татарстан на 2025 год.
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