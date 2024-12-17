Жители Татарстана выбрали приоритетную цель Минспорта на 2025 год

Граждане республики проголосовали за дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана проголосовали за развитие спортивной инфраструктуры в голосовании по определению приоритетных целей и задач Министерства спорта республики на 2025 год. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего пришло 2688 ответов жителей республики. Наибольшее количество граждан Татарстана проголосовали за пункт о продолжении развития спортивной инфраструктуры. Согласно этому пункту, в республике предполагается строительство не менее 23 спортивных сооружений, в том числе универсальных спортивных площадок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В тройку самых популярных ответов также вошли пункты о капитальном ремонте объектов и создании не менее одного центра раннего развития детей.



Наименьший интерес вызвали пункты о проведении в республике международных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Завтра состоится заседание Общественного совета, в рамках которого будут утверждены приоритетные цели и задачи Министерства спорта Республики Татарстан на 2025 год.

Зульфат Шафигуллин