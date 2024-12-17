В Вахитовском районе Казани перекроют дороги до 2026 года

Фото: Максим Платонов

В Вахитовском районе Казани ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Неудобства связаны со строительными работами на этих участках.

Дороги перекроют с 19 декабря 2024 года по 30 ноября 2026-го. Ограничения введут на следующих участках:

на ул. Батурина (от здания №12 до ул. Большой Красной);

на ул. Большой Красной (от дома №6 до ул. Батурина).

Подробнее можно посмотреть на карте. Для детального просмотра нужно нажать на красный значок «отметка» в левом нижнем углу. Помимо этого, в графе поиска можно ввести направление конкретных маршрутов и адреса:

Дарья Пузикова