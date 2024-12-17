Количество квартирных сделок в Татарстане увеличилось на 50% в ноябре 2024 года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане количество сделок с новыми квартирами в ноябре 2024 года увеличилось почти на 50% по сравнению с октябрем. Об этом сообщила замглавы Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Управление Росреестра по Татарстану выявило, что в октябре было зарегистрировано чуть больше 1 тыс. сделок по договорам долевого участия, а в ноябре — уже более 1,5 тысячи.

Основной причиной роста сделок эксперты и девелоперы называют возобновление кредитования по семейной ипотеке, которое было приостановлено после исчерпания лимитов.

Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новостроек все еще демонстрирует низкие показатели. В ноябре 2023 года Управление Росреестра зарегистрировало 3 212 сделок, что на 52% превышает текущие данные.

Напомним, что с начала года до ноября 2024 года спрос на новостройки в Татарстане снизился на 22%. За 11 месяцев текущего года было реализовано 18,4 тыс. квартир, в то время как за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 23,5 тысячи.

Анастасия Фартыгина