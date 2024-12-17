В Татарстане призвали возбудить дело за вырубку ив на Архиерейском озере

Пни деревьев обнаружили местные жители

Фото: Реальное время

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура требует возбуждения уголовного дела в связи с вырубкой огромных ив на Архиерейском озере в Тарлашах. Кроме того, правоохранители добиваются, чтобы местные чиновники и Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам приняли меры к обеспечению свободного доступа к водоему.

Изначально пни деревьев обнаружили местные жители. Они обратились в прокуратуру, попросив пресечь нарушение закона.

— В ходе выездного обследования территории в районе домов №№ 45а, 46 по ул. Попова факт рубки зеленых насаждений подтвердился, — сообщили заявителям в прокуратуре. — Разрешение на вырубку данных зеленых насаждений не выдавалось. Согласно расчетам ГКУ «Пригородное лесничество», общий ущерб составил 80 989 рублей.

Кроме того, правоохранители обнаружили факты ограничения свободного доступа к водоему и нарушения режима особо охраняемой территории памятника природы «Озеро Архиерейское».

Подробнее о дорогой цене 10 уничтоженных ив, недоброй традиции «захвата» водоохранных зон в личное пользование и наиболее часто встречающемся в Татарстане нарушении Водного кодекса РФ — в материале «Реального времени».