Минниханов оценил ход строительства промышленного парка в Бухаре

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Бухару с рабочим визитом, в рамках которого ознакомился с ходом строительства Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

Как сообщает пресс-служба главы республики, вместе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым он осмотрел площадку, где сейчас возводятся два производственных корпуса общей площадью 93 тыс. кв. м (сдача запланирована на второй квартал 2025 года). В следующем году здесь планируется запустить производство полимерных труб и ПЭТ-волокна.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На встрече с хокимом Рустам Минниханов высоко оценил перспективы сотрудничества между регионами, поблагодарив президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за поддержку совместных проектов. Стороны обсудили развитие промышленного парка, включая подготовку кадров для будущих резидентов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов подчеркнул важность реализации совместных проектов в Бухарской и Навоийской областях для укрепления российско-узбекистанского партнерства.

Рената Валеева