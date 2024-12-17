В России консервы подорожают на 5–25% из-за нехватки рыбы

Фото: Мария Зверева

Из-за снижения вылова некоторых видов рыбы и роста цен на сырье рыбоперерабатывающие компании планируют поднять отпускные цены на консервы и пресервы на 5–25%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Повышение затронет продукцию из сельди, оптовые цены на которую с начала 2024 года выросли более чем в полтора раза. Однако, по мнению экспертов, предпраздничный ажиотаж кратковременно поддержит продажи.



Цены на рыбные наборы к пиву могут увеличиться на 20%. Мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар и паста из морепродуктов также подорожают на 20%. Стоимость филе сельди вырастет на 10%. В других источниках информации о пересмотре цен не сообщается. ФГУП «Нацрыбресурс» отмечает ускорение роста цен на мороженую неразделанную рыбу: с начала 2024 года средние цены по стране выросли на 14,4%, за неделю — на 1,1%.



Фактором увеличения отпускных цен на консервы и пресервы производители называют растущие расходы на сырье.



В Росрыболовстве сообщили, что с начала 2024 года российские рыбаки выловили более 4,6 миллиона тонн водных биоресурсов. Объемов рыбы и рыбной продукции хватает как для внутреннего рынка, так и для экспорта.



Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса), отмечает, что рыбные консервы и пресервы имеют устойчивую аудиторию и пользуются спросом в предпраздничный период. Поэтому он сомневается, что продажи этой продукции сократятся.

Напомним, россияне стали покупать меньше красной икры из-за подорожания и предпочтения более мелких банок.



Дарья Пузикова