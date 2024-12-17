Фальков: 2025 год станет годом активного перехода на новую модель высшего образования

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о том, что 2025 год будет посвящен активному переходу на новую модель высшего образования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал Минобрнауки.

Заявление прозвучало после совещания министра с ректорами российских университетов, посвященного предварительным итогам работы в 2024 году и планам на следующий год. Фальков подчеркнул, что будущий год станет периодом активных действий по реализации новой модели.

Ранее Фальков сообщил, что в новой системе высшего образования будет немного программ с максимальным сроком обучения 5,5—6 лет. Они будут предназначены для сложных специальностей, таких как фундаментальная системная инженерия, фундаментальная биология и химия, востоковедение и ряд других направлений.

Рената Валеева