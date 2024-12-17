Минниханов посетил свободную экономическую зону «Алят» в Азербайджане

Глава татарстана Рустам Минниханов посетил свободную экономическую зону «Алят». Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

Особая экономическая зона была создана в 2020 году на основании указа главы государства. «Алят» находится рядом с международным морским торговым портом в Баку. Площадь территории составляет 6500 га. Такое расположение усиливает потенциал зоны в контексте транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора «Север — Юг».



Рустам Минниханов обсудил опыт функционирования свободной экономической зоны в контексте подготовки специалистов для предприятий. В ближайшем будущем на территории планируется открытие учебных заведений.





Раиса проинформировали о главных достоинствах этой территории. В частности, резидентам «Алят» предлагаются промышленные земельные участки с уже готовой инфраструктурой и коммуникациями. В отношении льгот инвестор может рассчитывать на освобождение от налога на добавленную стоимость, от налога на доходы физических лиц, а также от уплаты таможенных сборов. Кроме того, нет ограничений на репатриацию иностранной валюты или прибыли.

Помимо этого, Минниханова познакомили с проектом строительства международного грузового аэропорта, его планируют запустить через два года. На территории уже есть один логистический центр с ежегодной пропускной способностью 500 тыс. тонн грузов.

В конце своего визита в особую экономическую зону Минниханов передал три автобуса марки «Соллерс Атлант», которые были произведены на этом же заводе. Они предназначены для использования на освобожденных территориях.

Глава экономического ведомства Азербайджана выразил признательность и подчеркнул, что правительство страны рассматривает это как один из знаков дружественных отношений между двумя народами.

Дарья Пузикова