Сын Боярского возглавил комитет Госдумы по информационной политике
Депутаты Госдумы единогласно избрали Сергея Боярского, сына Михаила Боярского, председателем комитета по информационной политике. Об этом сообщает «Парламентская газета». Решение было принято на пленарном заседании 17 декабря.
Данная должность стала вакантной после назначения Александра Хинштейна губернатором Курской области указом президента Владимира Путина.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал Сергею Боярскому успехов на новом посту, выразив надежду на сохранение высокой эффективности работы комитета. Проект постановления о назначении был внесен накануне заседания.
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