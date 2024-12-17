СК квалифицировал гибель начальника войск РХБЗ Кириллова как теракт
По факту гибели начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника завели дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает СК Москвы.
— Главным следственным управлением СК России по г. Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), — говорится в сообщении ведомства.
В данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая занимается сбором информации и выяснением всех деталей произошедшего.
Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России, предоставили информацию о первоначальных этапах расследования и выявленных фактах.
Кириллов погиб сегодня в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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