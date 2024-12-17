Количество договоров купли-продажи за 11 месяцев упало на 20%

За 15 лет Росреестр Татарстана провел около 15 млн учетно-регистрационных действий

Фото: Реальное время

В рамках 15-летия Росреестра Татарстана управление подвело итоги работы, отметив результаты в регистрации земельных договоров и ряд изменений в законодательстве, а также достижения в рамках дачных и гаражных амнистий. Подробнее — в материале «Реального времени».



Регистрационная деятельность

За 15 лет Росреестром Татарстана было осуществлено около 15 млн учетно-регистрационных действий:

зарегистрировали более 1,5 млн ипотек;

237 тыс. договоров долевого участия;

на кадастровый учет поставили более 2 тыс. многоквартирных домов общей площадью около 19,5 млн квадратных метров.

В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) хранится информация о почти 4,37 млн объектов, из которых более 1,68 млн — земельные участки и около 1 млн — здания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подчеркнем, что за 11 месяцев 2024 года общее количество зарегистрированных договоров купли-продажи составило более 218,7 тыс., что ниже показателя аналогичного периода 2023 года, когда было зарегистрировано более 273 тыс. договоров. Из этих сделок:

93,7 тыс. касались жилых помещений;

114,4 тыс. — земельных участков.

Также в республике зарегистрировали 10,5 тыс. договоров на нежилые помещения и 16,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что также является снижением по сравнению с прошлым годом.

— Одним из самых заметных достижений Росреестра является сокращение сроков регистрации недвижимости. Если раньше оформление недвижимости занимало 30 дней, то теперь этот срок сократился до двух-четырех дней, — сообщила замглавы Управления Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.



Нововведения в законодательстве

— С наступлением 2025 года важным изменением для собственников недвижимости станет то, что Росреестр больше не будет регистрировать сделки с земельными участками, границы которых не внесены в ЕГРН. На практике это будет означать, что без прохождения процедуры межевания будет невозможно продать, подарить или передать земельный участок по наследству, — уточнила Бурганова.

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый федеральный закон, касающийся изменений в Земельном кодексе России. Документ, принятый 8 августа 2024 года, направлен на решение проблем с заброшенными земельными участками как в населенных пунктах, так и предназначенных для садоводства и огородничества.

В настоящее время в ЕГРН зарегистрировали около 1,6 млн земельных участков, из которых 1,5 млн имеют установленные границы, а 88 тыс. остаются без них.

Новый закон введет обязанность по осуществлению государственного кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки после завершения строительства зданий или их реконструкции. Лица, не исполнившие эту обязанность, будут подлежать административной ответственности.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Кроме того, застройщики будут обязаны представлять заявления о регистрации прав собственности участников долевого строительства на помещения и машино-места в многоквартирных домах. Все юридические лица должны будут подавать документы о кадастровом учете и регистрации прав исключительно в электронном виде.

Земельные амнистии и новые упрощения

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру оформления в собственность хозяйственных построек на земельных участках и домов, поделенных для проживания нескольких семей в рамках «дачной амнистии». Этот закон объединяет нормы, упрощающие процесс оформления документов на жилые и садовые дома, а также хозяйственные постройки и земельные участки, используемые гражданами для личных нужд.

— С момента начала действия программы в 2016 году Росреестр Татарстана зарегистрировал более 123,6 тыс. прав граждан в упрощенном порядке. Из этого числа почти 71 тыс. прав относится к объектам ИЖС, около 31 тыс. — к земельным участкам, — подчеркнул начальник отдела государственного земельного надзора Ильсур Каримов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Одним из ключевых нововведений является упрощенная процедура постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на вспомогательные объекты, такие как бани, сараи и летние кухни.

— Эти объекты можно будет внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как ранее учтенные, без уплаты государственной пошлины при условии наличия права на земельный участок и технического учета объектов до 1 января 2013 года, — уточнила Лилия Бурганова.



Не менее важной является и так называемая гаражная амнистия, действующая с 1 сентября 2021 года. С момента ее начала в Татарстане оформлено более 16 тыс. объектов гаражного назначения и земельных участков. Таким образом, республика вошла в пятерку лидеров по оформлению гаражей за 2024 год, уступив только Омской, Московской и Тюменской областям.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский заявил, что положительная динамика оформления сохраняется: с начала 2024 года зарегистрировано более 150 тыс. объектов, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них — 51,6 тыс. гаражей и почти 100 тыс. земельных участков.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Накануне правительство России внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право владельцам подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над ними, поэтому владельцы подземных гаражей с надземными конструкциями, такими как стойки, крыши и тому подобное, смогут оформить в собственность земельный участок над объектом и использовать его для капитального или текущего ремонта подземного здания.

Проектная деятельность и результаты работы

Одним из основных проектов ведомства является Государственная программа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Она позволяет гражданам пройти весь процесс оформления недвижимости — от выбора объекта до его регистрации. На сегодняшний день в реестр внесены данные о восьми границах Татарстана с другими субъектами, а также границы:



956 муниципальных образований;

1 589 объектов культурного наследия, из которых 422 имеют федеральное значение.

С 2020 года реализуется проект «Земля для стройки», в рамках которого выявлено около 2,8 тыс. земельных участков общей площадью более 3 тыс. гектаров. Из них 448 участков уже вовлечены в строительство. Лидирующие позиции по количеству выявленных участков занимают районы:

Спасский;

Лениногорский;

Азнакаевский;

Сармановский;

Актанышский.



— С начала 2023 года также проводится работа по выявлению земельных участков для развития туризма. В результате было обнаружено 19 участков общей площадью более 100 гектаров, из которых 15 уже вовлечены в оборот, — сообщил Ильсур Каримов.

Росреестр за последние три года бесплатно уточнил границы более 60 тыс. объектов недвижимости, что охватывает 145 кадастровых кварталов. Также ведомство исправило республиканские реестровые ошибки.

— В 2024 году было исправлено 33 тыс. ошибок, а с 2022 года — 64 тыс. ошибок, из которых 49 тыс. касаются земельных участков. Исправления проводились в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском, Лаишевском и Елабужском районах, а также в Казани, — уточнил Каримов.



Анастасия Фартыгина