В 2024 году в Татарстане провели 69 профилактических визитов на объекты ОКН

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Татарстане провели 69 профилактических визитов на объекты культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране ОКН республики.

За год организовали 84 внеплановых инспекции с привлечением контролируемых лиц. Задача этих мероприятий — повысить уровень защиты объектов культурного наследия в регионе.

Одним из важных результатов работы Комитета стало успешное внедрение мобильного приложения «Инспектор». Благодаря ему до 40% всех проверок и инспекций можно проводить удаленно.



— Акцент в сфере контроля на сегодняшний день смещен в сторону профилактической деятельности, а мобильное приложение «Инспектор» стало важным инструментом для проведения консультаций и получения информации о ходе ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, — рассказал глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.



Применение «Инспектор» для проведения проверок позволяет избежать необходимости посещения объектов контроля, что способствует оптимизации временных затрат как для контролируемого лица, так и для инспектора.

Дарья Пузикова