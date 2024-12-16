«Речь была про победу этой проблемы, так как планируется привести объект в порядок»

Дом Адамюка на Жуковского, 18 в Казани не снесут, но и спасут нескоро

Так дом Адамюка выглядел до пожара. Фото: Реальное время

Статус дома профессора Эмилиана Адамюка, в 2018-м пережившего два пожара, стал предметом обсуждения после неосторожного заявления главы Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберта Салихова на 70-летнем юбилее 116-й школы, который проходил в «УНИКСе». Присутствующим послышалось, что здание, расположенное на территории этого учебного заведения, собираются сносить. Но речь шла о спасении, уточнили в администрации. Впрочем, до начала работ еще далеко. Подробнее — в материале «Реального времени».

Салихов немного оговорился

В выходные в чатах градозащитников появилось сообщение о праздновании юбилея 116-й школы. В нем говорилось, что, выступая в «УНИКСе», глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов якобы заявил: «Мы вместе, наконец, снесем деревянное здание, которое находится на территории медицинского лицея 116».

Как пояснили в пресс-службе Салихова, руководитель немного оговорился, имея в виду, конечно, «спасение»: «Речь была про победу этой проблемы, так как планируется привести объект в порядок. Это здание ОКН, его нельзя снести».

Как указал глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, дом Адамюка является лишь исторически ценным градоформирующим объектом (ИЦГФО). Кстати, в 90-е годы здание так и не сумели внести в список объектов культурного наследия.

А так после. Реальное время / realnoevremya.ru

Кто такой Адамюк?

Вообще, сама территория школы раньше принадлежала профессору-офтальмологу Эмилиану (Емельяну) Адамюку. Дом строил в 1866 году купец Иванов. Кроме Адамюка, здесь жили профессора Казанского императорского университета Василий и Александр Васильевы. Было еще два дома, надворные постройки, сад (и сохранился сарай). Напоминает о владельце улица его имени, идущая по окраине Фуксовского сада.

Адамюк родился в Гродненской губернии, в Казани он сначала учился на историко-филологическом факультете, но через год перешел на медицинский, работал на кафедре хирургии и офтальмологии, изучал причины возникновения глаукомы, разработал теорию инфекционного происхождения трахомы, исследовал миопию. Его именем назван Казанский научно-исследовательский трахоматозный институт, ныне — Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ имени профессора Е.В. Адамюка.

Также дом известен тем, что здесь жил первый пионер Казани Сергей Сергеевич Носов.

Профессор Адамюк. предоставлено пресс-службой НБРТ

Два пожара и неопределенность

20 мая 2018 года дом загорелся, в результате чего его многочисленные жители вынуждены были уехать. «Реальное время» тогда цитировало одну из жительниц по поводу переезда: «Единственное предложение было года два назад, когда даже показали квартиры, все согласились. Но под конец у застройщика что-то не получилось с проектом, его не утвердили. В итоге ему дали землю в другом месте, а нас оставили здесь. Обещали примерно полтора года, мы ждали, когда подпишут документы, взяли все согласия, данные отослали городу. Мы все это время жили в ожидании квартир».

12 ноября того же года дом загорелся вновь, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

— После того как раис республики посетил эту территорию, был протокол поручений, — комментирует помощник раиса РТ Олеся Балтусова. — С этого момента прошло более двух лет, потому что идет расселение. Все дело в судах, ведь у здания много собственников, есть дела по наследству, с многодетными семьями, с теми, кто не согласен с ценой за жилье. Когда жителей расселят и снимут с регистрации, участок с домом выставят на продажу, а мы будем вновь поднимать вопрос о реконструкции и передаче его школе для организации школьного музея и лаборатории.

— Это ценный градоформирующий объект, и его состояние не делает его менее ценным, — отмечает Балтусова. — Там жили интересные люди, при их жизни он выглядел гораздо более впечатляющим. У школы есть потребность в музее и химической лаборатории, мы обсуждали этот вопрос с городскими комитетами неоднократно, однако пока что решения нет, пока есть вопрос расселения собственников.