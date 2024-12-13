Рустам Минниханов: «Следующий год будет сложным, главное — не допускать банкротств»

Несмотря на риски, в республике уверены в исполнении бюджета в 2025 году

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Рост ВРП Татарстана в этом году составит 103,2% и достигнет 5 трлн рублей, уверен раис РТ Рустам Минниханов. Доходы консолидированного бюджета республики ожидаются на уровне 647,5 млрд рублей, в том числе налог на прибыль — 165,3 млрд. В 2025-м последний показатель прогнозируется ниже — 128 млрд, отметил сегодня министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на совместной коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов РТ. «Есть план на случай, если риски возникнут, что будете делать?» — поинтересовался глава Минфина РФ Антон Силуанов. Но докладчик и глава республики его заверили, что бюджет будет исполнен.

Не допускать банкротств и невыплаты зарплат

Текущий год начался в непростых условиях, отметил в начале заседания коллегии Рустам Минниханов. Тем не менее к финансовым, казначейским и налоговым органам, по его словам, никаких вопросов нет, работа идет слаженно. Если в прошлом году ВРП Татарстана вырос на 3,6%, превысив 4 трлн рублей, то по итогам 10 месяцев текущего — на 3,2%, по промпроизводству — на 3,9%.

— Наша задача вполне реальна. Валовой региональный продукт составит 5 трлн рублей — в этом году мы этот рубеж должны достичь, — заявил раис республики.

По его словам, это было бы невозможно без поддержки федерального центра, правительства и президента страны. С их помощью в республике реализуются крупные инфраструктурные проекты. Среди последних — реконструкция Горьковского шоссе и строительство Вознесенского тракта в Казани.

Текущий год начался в непростых условиях, отметил в начале заседания коллегии Рустам Минниханов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за 2024 год ожидаются на уровне 647,5 млрд рублей, из них 551,7 млрд — налоговые и неналоговые доходы. В бюджет республики поступит 459,1 млрд, в местные — 92,6 млрд. Бюджет РТ на 2025 год принят с дефицитом 13,5 млрд, напомнил Рустам Минниханов.

— У государства есть определенные обязательства по оборонным вопросам. Наше планирование учитывает и рост налога на прибыль организаций, все понятно — время такое. Важно продолжить работу, резервы есть. Отраслевые министерства должны проводить балансовые комиссии с предприятиями, помогать тем, кто испытывает сложности. Когда идет снижение платежей, без нашего вмешательства и поддержки им не обойтись. Следующий год будет очень сложным. Главное — не допускать банкротств, невыплаты зарплат, — поручил он.

Уровень софинансирования по ряду проектов не соблюдается

Важно обеспечить поступления по НДФЛ, добавил Рустам Минниханов: «чтобы в тень не уходили — это наша задача». По налогу на доходы физлиц прогнозируется поступление 188,1 миллиарда.

По налогу на доходы физлиц прогнозируется поступление 188,1 млрд. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Общий объем финансирования мероприятий в рамках нацпроектов в Татарстане в этом году составил 36,9 млрд, в том числе 19,3 млрд — средства федерального бюджета и 17,6 млрд — республиканского. По словам раиса РТ, до конца года предстоит заключить с федеральным центром соглашения в рамках реализации новых региональных проектов на 2025 год и утвердить их паспорта.

— Здесь есть, конечно, моменты, Антон Германович. Уровень софинансирования установлен: 79 на 21 или 81 на 19. Есть некоторые проекты, где этот уровень — 79 на 21 — не соблюдается. По софинансированию модернизации коммунальной инфраструктуры соотношение несколько другое. Наверное, потому что Марат Шакирзянович — наш земляк. Это, наверное, не ваше решение. Ваше решение более щадящее — 79 на 21, — заметил Минниханов.

— Беру на себя этот грех, — отшутился Силуанов и обещал содействие.

До 20 декабря все муниципалитеты республики должны принять свои бюджеты. Глав районов призвали провести эту работу своевременно.

«Беру на себя этот грех», — отшутился Антон Силуанов и обещал содействие. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Процент упрощенцев с переходом на НДС «серьезно вырастет»

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, республика продолжает развиваться, отметил в своем докладе руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин. Налоговые доходы Татарстана в 2024 году составят 1,5 трлн рублей, или на 252 млрд больше, чем годом ранее. Увеличение платежей ожидается по всем бюджетам и государственным внебюджетным фондам.

— На разновекторную динамику платежей оказывали влияние экономические и геополитические факторы: от увеличения производства товаров, работ и услуг до санкций, роста коммерческих расходов, в том числе проценты по банковским кредитам, — сообщил глава УФНС по РТ.

Доля налогов в федеральный бюджет — 67%, в консолидированный бюджет республики — 33% всех платежей. Татарстан сохраняет лидерство по налоговым доходам среди регионов ПФО и занимает 6-е место в России. По НДС прогнозируется рост почти на 12 млрд рублей, сообщил докладчик и добавил:

— Вместе с тем проводится активная работа по пресечению деятельности «площадок», незаконно формирующих вычеты по НДС, и обналичиванию денежных средств. В июле я уже докладывал о пресечении совместно с правоохранительными органами деятельности такой «площадки» и полном возмещении ущерба бюджету ее участниками.

Проводится активная работа по пресечению деятельности «площадок», незаконно формирующих вычеты по НДС, и обналичиванию денежных средств, сообщил Марат Сафиуллин. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По его словам, завершаются оперативные мероприятия еще по двум «площадкам». С 2025 года плательщиками НДС станут предприниматели на упрощенной системе налогообложения с годовой выручкой свыше 60 млн руб. Задача — «не допустить дробления бизнеса в целях ухода от налогообложения», подчеркнул Марат Сафиуллин. Он призвал прежних «дробильщиков» воспользоваться амнистией и перейти в правовое налоговое поле.

Налог на прибыль организаций снизится почти на 18 млрд рублей, на что повлиял ряд факторов, включая высокую базу прошлого года. В то же время в ряде отраслей, напротив, поступления налога выросли за счет наращивания производства, продаж товаров, работ и услуг, в том числе в рамках нацпроектов, импортозамещения и выхода на новые рынки сбыта.

С 2025 года повышается ставка по налогу на прибыль организаций. Докладчик призвал не допустить сокрытия прибыли и обеспечить поступление сбора в полном объеме. На треть, или на 47 млрд, ожидается прирост НДФЛ. Количество самозанятых граждан в Татарстане превысило 350 тысяч, а сумма налога на профессиональный доход из года в год увеличивается в 1,5 раза. В этом году поступление составит 3,3 млрд рублей. Больше и плательщиков, выбравших налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) — свыше 2,8 тысячи. Долги по налогам в консолидированный бюджет республики составили 9,6 млрд, что на 2,2 млрд, или 19%, меньше, чем в начале года.

С 2025 года повышается ставка по налогу на прибыль организаций. Докладчик призвал не допустить сокрытия прибыли и обеспечить поступление сбора в полном объеме. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По завершении доклада Антон Силуанов поинтересовался у главы УФНС по РТ готовностью к налоговым новшествам в 2025 году, в частности по переходу части бизнеса с УСН на НДС:

— В принципе, мы оценивали — это небольшой процент упрощенцев попадет под новую систему налогообложения, поскольку большая часть, свыше 90%, не подпадает под порог выручки в 60 млн рублей. Тем не менее, как считаете, каким образом скажется эта налоговая новация? Не будет здесь каких-то напряжений? — спросил он.

— Мы готовимся, анализируем ситуацию. Сегодня в республике 117 тысяч организаций и ИП применяют УСН и только 3,4% превышают порог в 60 млн рублей годовой выручки. У нас есть все информресурсы, которые позволяют полностью отслеживать таких налогоплательщиков, — ответил Марат Сафиуллин.

— Надо учитывать, что дробление бизнеса сейчас будет жестко пресекаться, и эти 3,4% серьезно вырастут. Сегодня это небольшой процент, завтра они поймут, что у них будут большие проблемы с законом. И они уже переводят, объединяют свой бизнес, поэтому к этому надо готовиться. Вопрос очень правильный, — заметил Рустам Минниханов.

«В крайнем случае придется инвестпрограммы сокращать»

Как доложил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, по налогу на прибыль за 2024 год ожидается поступление 165,3 млрд, по акцизам — 44,1 млрд, налогам на имущество организаций — 41 млрд. Все эти сборы, включая неналоговые доходы, составляют около 90% в структуре казны.

Как доложил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, по налогу на прибыль за 2024 год ожидается поступление 165,3 млрд рублей. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Расходы консолидированного бюджета РТ по итогам 2024 года составят 648,9 млрд, расходы республиканской казны — 548,1 млрд. Как сообщили в Минфине республики, остатки бюджетных средств на начало года, поступившие в бюджет доходы позволят полностью и своевременно выплатить зарплату с начислениями, профинансировать в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней. Глава Минфина России поинтересовался рисками исполнения бюджета Татарстана:

— Бюджет сформирован, но есть риски — как цены на нефть себя поведут. Есть план на случай, если риски возникнут? Что будете делать для обеспечения бюджетного баланса? — спросил Антон Силуанов.

Поступления налога на прибыль в бюджет РТ по 2024 году ожидаются в сумме 165,3 млрд рублей. Отвечая главе Минфина РФ, Радик Гайзатуллин сообщил, что уверен в исполнении бюджета.

— По налогу на прибыль в 2025 году ожидается поступление 128 млрд — это чуть ниже, чем по текущему году — 165,3 млрд. Мы отработали вопросы рисков со всеми предприятиями республики, поэтому, на наш взгляд, бюджет исполнимый, — заявил он.

— В крайнем случае придется немного инвестпрограммы сокращать. Все бюджетные социальные обязательства — это святое, но по налогу на прибыль мы подошли очень аккуратно. Думаю, что риски есть, но мы не допустим, чтобы бюджет не исполнился. У нас есть недоимка — 9—10 млрд, думаю, оттуда 3—4 млрд сможем спокойно вытащить. Поэтому будем работать, — заверил Рустам Минниханов.

«В крайнем случае придется немного инвестпрограммы сокращать», — заметил Рустам Минниханов на коллегии. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

За 11 месяцев 2024 года органы Федерального казначейства перечислили в консолидированный бюджет РТ и ТФОМС 730,7 млрд рублей, или 113% к прошлому году. Об этом доложил глава Управления Федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов. Объем поступлений доходов, без учета межбюджетных трансфертов, вырос на 59,6 млрд рублей — до 486,5 млрд, рост составил 114%. Из федерального бюджета в доход республиканской казны поступило 67,8 млрд рублей межбюджетных трансфертов, или 90% от доведенных лимитов федерального бюджета.

— Бюджет республики сбалансированный, отвечает всем задачам и национальным целям развития, поставленным президентом страны. Видим, что бюджет имеет резервы на случаи возможных рисков, о которых мы все знаем. Кроме того, Татарстан — активный участник механизма списания кредитов. Уверен, что мы с вами и впредь будем эффективно работать, — выступил под завершение коллегии Антон Силуанов.

Министр финансов России отметил ответственный подход команды Татарстана к бюджетной, финансовой и экономической политике.