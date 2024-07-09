Перемирие на «Медной горе»: горнолыжный комплекс из Кукмора отстоял свое место

Владелица татарстанского курорта урегулировала земельный спор с властями Вятскополянского района Кировской области

Фото: realnoevremya.ru

«Сейчас действует жесткое указание аппарата губернатора области Александра Соколова содействовать нам в оформлении земель под горнолыжным комплексом. В результате мы смогли выкупить тот самый участок в 2,5 га, из-за которого сломано было немало копий в Арбитражном суде Кирова», — радуется Диляра Ибятова, хозяйка кукморского горнолыжного комплекса «Медная гора», который находится на границе с Кировской областью. Муниципальные власти соседнего региона отменили постановление о включении спорной земли в границы особо охраняемой зоны, что неизбежно привело бы к ее изъятию с последующим закрытием детской горнолыжной школы «Олимп» в Кукморе. Теперь профессиональная горнолыжница Ибятова собирается заново обустроить спортобъект.

«Медную гору» возвращают в Татарстан

Горнолыжный комплекс в Кукморе, из-за которого власти республики на протяжении двух лет вели переговоры с коллегами из Кировской области, обретает татарстанскую прописку. Несколько спорных земельных участков, входящих в инфраструктуру курорта, переходят в распоряжение основательницы «Медной горы» Диляры Ибятовой.

Под контролем властей Кировской области предпринимательница без административных препон смогла выкупить два из четырех участков площадью 2,5 га и 3 га соответственно и сейчас обдумывает приобретение еще одного — сопоставимого размера. Ранее она использовала землю на условиях аренды по договору с администрацией Вятскополянского района Кировской области, с которой ей пришлось судиться.



Горнолыжный комплекс в Кукморе, из-за которого власти республики на протяжении двух лет вели переговоры с коллегами из Кировской области, обретает татарстанскую прописку. Илья Репин/realnoevremya.ru

— После завершения процедуры переоформления всех земельных участков «Медная гора» получит юридически безупречный фундамент. После этих сделок нас будет трудно выбить с этого места, и мы сможем развивать горнолыжный комплекс без опасения потерять землю, — подтвердила «Реальному времени» Диляра Ибятова. — Сейчас действует жесткое указание аппарата Александра Соколова содействовать нам в оформлении земель под горнолыжным комплексом.



Тихая война позади

Эпопея вокруг земель «Медной горы» длилась почти 18 лет, хотя публичную огласку конфликт приобрел лишь в 2021—2023 годах. Тогда республиканские власти приступили к установлению границ с регионами Поволжья. Разграничивая приграничную территорию на северо-западе с Кировской областью, Министерство земельных и имущественных отношений РТ, можно сказать, споткнулось — кукморский горнолыжный комплекс, расположенный преимущественно на территории республики, чуть выступал за ее пределы. Хозяйка «Медной горы» вынуждена была дополнительно арендовать четыре участка у местных властей Вятскополянского района, оказавшись на территории двух регионов ПФО.

— Природные горные склоны не знают административных границ, — объясняет в разговоре с «Реальным временем» Диляра Ибятова. — Изначально горнолыжные трассы появились здесь еще в начале 1980-х годов. Тогда известный в СССР мастер спорта по горнолыжному спорту Александр Стрельников основал в Кукморе первую в Татарстане школу. На протяжении нескольких поколений здесь занимались дети Кукмора и Вятских Полян. Одной из первых его учениц оказалась и я. Поэтому позднее комплекс «Медная гора» вырос на исторически накатанных горнолыжных трассах. Мы знаем особенности каждого километра спусков и подъемов с разным перепадом высот.

Но в постсоветское время территориальные границы Татарстана не раз менялись, и в итоге часть горных склонов оказалась в границах Кировской области. Формально они относятся к категории сельскохозяйственных земель, но на практике оставались заброшенными, так как это холмистая местность в окружении хвойного леса Кукмора. По границам этих участков проходят детские горнолыжные трассы, где тренируются спортсмены школ «Олимп» и «Барс» по подготовке горнолыжников и сноубордистов Татарстана.

По границам этих участков проходят детские горнолыжные трассы, где тренируются спортсмены школ «Олимп» и «Барс» по подготовке горнолыжников и сноубордистов Татарстана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Горнолыжная школа «Олимп» при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова еще шесть лет назад получила канатно-буксировочную трассу. Она установлена на детском «зеленом» склоне, где и тренируются ребята от пяти лет и старше. За эти годы здесь выросло немало чемпионов всероссийских соревнований по горным лыжам.

Но как раз по этим землям и проходила линия постоянных судебных столкновений с местными властями Вятскополянского района Кировской области. «На самом деле, никакого спора между двумя субъектами, Татарстаном и Кировской областью, по поводу этих земельных участков нет и никогда не было. Мы испытывали сильное противодействие только со стороны администрации Вятских Полян, — рассказывает Диляра Ибятова. — Как только заканчивается одна схватка в судах, так разгорается новая. Это отнимало немало сил и времени. Хотя я не переставала повторять: готова помочь обустроить новые горнолыжные трассы, так как вдоль Вятки немало прекрасных склонов с разным уровнем перепадов».

Четыре предостережения и статус особо охраняемой зоны

Очередное обострение конфликта произошло буквально год назад. Как следует из материалов областного арбитража, местные власти выдали предпринимательнице предостережение о нецелевом использовании арендованной земли под детской горнолыжной трассой (это склон длиной 370 метров обозначен как «зеленая» трасса) и вблизи нее. По кадастровым адресам участки отнесены к Старопинигерскому сельскому поселению. Претензия заключалась в том, что катание на лыжах по сельскохозяйственным землям наносит ущерб и не соответствует целевому назначению участка.

Предупреждение чревато для арендатора серьезными последствиями. Это почти как «красная» карточка на футбольном поле, где проштрафившегося игрока удаляют из игры. Ибятовой это грозило принудительным расторжением договора аренды. Однако хозяйка «Медной горы» опротестовала предостережение в арбитражном областном суде, выиграв иск против администрации Вятскополянского муниципального района Кировской области, следует из материалов дела.

Однако хозяйка «Медной горы» опротестовала предостережение в арбитражном областном суде, выиграв иск против администрации Вятскополянского муниципального района. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

После этого администрация Вятскополянского района предприняла новый шаг. Было принято постановление о включении этих земель в границы особо охраняемых территорий местного значения. Это грозило расторжением аренды и изъятием участка после 2027—2029 годов. И в конечном итоге могло привести к закрытию детской горнолыжной школы «Олимп», которая полностью финансируется за счет «Медной горы.

Дорожная карта под контролем Соколова

В ходе коллегии Минземимущества РТ председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин говорил, что «проблемный участок на границе с Кировской областью, примыкающий к Кукмору», передан в аренду республике на 49 лет (всего общая площадь в 60 га, — прим. авт.), а значит, местные власти не должны мешать его развитию.

Но при детальном выяснении обстоятельств обнаружилось, что этого недостаточно, и местным властям пришлось снова собираться за столом переговоров. В марте в Кирове на уровне исполнительной власти двух регионов была создана межрегиональная рабочая группа, которая взялась в том числе и за урегулирование конфликтной ситуации вокруг горнолыжного комплекса «Медная гора», сообщала ранее пресс-служба Минпромторга РТ. В результате власти подписали дорожную карту по решению земельных вопросов с соседями.

В первую очередь был выкуплен тот самый земельный участок площадью 3 га, который местные власти хотели «спасти» от лыжников. «Эту землю я, как полноправный арендатор, имела право выкупить еще в мохнатые годы на основании преимущественного права. Именно по этому участку нам устроили проверку о нецелевом использовании — якобы зимой нельзя кататься на лыжах, нельзя парковаться машинам, иначе повредим земельные угодья, — рассказала Диляра Ибятова. — Если бы не региональные власти, то снова пришлось бы драться за 3 га заброшенных сельхозземель. Но они здорово помогли». Кроме того, ей дали возможность выкупить участок на 2,5 га.

В первую очередь был выкуплен тот самый земельный участок площадью 3 га, который местные власти хотели «спасти» от лыжников. realnoevremya.ru

Что будет с участком под детской горнолыжной школой «Олимп»? «Дорожной картой предусмотрено, что мы можем оформить 3 га в долгосрочную аренду или выкупить в рамках законодательства. Правда, эта земля дорого стоит, так как очень высокая кадастровая стоимость, — в районе 2,3 млн рублей. Будем думать, как поступить. Но важно, что нам не препятствуют в рамках нашего законодательства», — сообщила Ибятова. Всего хозяйка «Медной горы» смогла беспрепятственно выкупить два из четырех спорных участков. Для выкупа еще одного — под детской трассой — ищет источники.

Две недели назад на территории комплекса побывала министр имущественных отношений Кировской области Татьяна Поломских, она лично курирует процесс. Тогда были окончательно утверждены все пункты дорожной карты. Теперь предпринимательница из Татарстана собирается заново обустроить горнолыжную трассу для детей, но обещает приступить к этой работе позднее. Сейчас идут формальные процедуры по внесению изменений в генплан Вятскополянского района, регистрация земельных участков, и она не такая быстрая, как хотелось бы. «Пока все останется как есть. Самые большие изменения произойдут в 2025 году», — пообещала в разговоре с «Реальным временем» Диляра Ибятова.

