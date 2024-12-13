Александр Гусев: «Таких условий для развития футбола, как в Татарстане, ни у кого нет»

Президент Федерации футбола Татарстана подвел предварительные итоги года — проведено 3 200 матчей

Президент Федерации футбола Татарстана Александр Гусев . Фото: Михаил Захаров

В Казани состоялась отчетная конференция Федерации футбола Татарстана. На встрече обсудили вопросы развития любительского, детско-юношеского и ветеранского, женского футбола, футзала и киберфутбола. В нынешние времена у «короля спорта» много последователей. О татарстанских футбольных победах и неудачах уходящего 2024 года — в репортаже «Реального времени».



Чемпионские «стрелки» Олега Миронова

Настоящим триумфатором уходящего сезона может считать себя тренер СК «Стрела» Олег Миронов, выигравший чемпионат Татарстана с командой своих воспитанников. Эту историю можно было бы экранизировать, впрочем, подобное уже снимали. Игроки заявлялись на соревнования, изначально занимая последние места, затем предпоследние, а в этом сезоне просто катком прошлись по чемпионату республики. Миронов — представитель одного из самых талантливых поколений казанского футбола середины 1960-х годов наряду с Сергеем Жуковым, Павлом Соловьевым, старшим из братьев Татаркиных Александром Татаркиным. Затем Миронов потерялся на футбольном небосклоне, уехав играть на Украину, а сейчас вернулся и работает на благо футбола республики.

В истории казанского футбола есть и другие примеры. У талантливого тренера Александра Клобукова выросло поколение Евгения Варламова и Артема Пожидаева, Марселя Тухватуллина и Андрея Сергеева, о котором пойдет речь далее.

Положительным итогом уходящего года назвали деятельность школьной лиги, которая последовательно развивается: стартовав в шести муниципальных районах, она увеличилась до 13, а в 2024 году до 22. Проект, который поддерживает РФС, помогает школам приобретать футбольный инвентарь, мячи, форму, манишки, развивать игру в среде тех, кто оказался за бортом футбольных секций.

Переход на профессиональный уровень футбольного «Сокола», который прошел все стадии республиканского чемпионата, когда вместе с футболистами росли административный и медицинский штабы команды, также признали достижением.

Ветераны «Рубина» — Альберт Файзуллин и Николай Пензин и Зеленодольска — Дмитрий Тимофеев и Дмитрий Кондратьев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Мы должны проводить работу по популяризации татарстанского футбола»

Президент Федерации футбола Татарстана Александр Гусев в начале своего доклада был оптимистичен:



— Мы должны проводить работу по популяризации и развитию татарстанского футбола, тем более что руководство республики делает все, чтобы у нас были необходимые условия. Таких условий для развития футбола, как у нас в республике, сегодня практически ни у кого нет. Построено 33 манежа (на прошлой неделе ввели в строй два крытых футбольных манежа в Лаишевском и Камско-Устьинском районах), и они предназначены для подготовки юных футболистов, а не построены под бизнес, как в других крупных городах.



По его словам, последовательно растет число татарстанцев, занимающихся футболом. В целом цифра достигла 65 тысяч человек, хотя это количество было запланировано только в 2025 году. Число участников футбольных ДЮСШ выросло от 9 тысяч с небольшим в 2020 году до 12 тысяч.

Среди проблем в развитии спорта традиционно — кадровый вопрос в тренерском и судейском составах. Об этом нашему изданию недавно рассказывал и заместитель главы Федерации футбола РТ Радик Ахмадуллин.

Вице-президент федерации футбола РТ Радик Ахмадуллин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За прошлый год силами Федерации было проведено 3 200 официальных матчей только по классическому футболу, не считая футзала, где до круглой цифры не хватило одной игры. Устранить этот пробел можно уже в ближайшие выходные, поскольку в Казани пройдет финал чемпионата Татарстана по футзалу.

Проблемы Федерации футбола Татарстана

В российском футболе на федеральном уровне испытывают определенное моральное неудобство от того, что последним матчем национальной сборной Сирии перед сменой власти в стране была игра со сборной России. Сыграли команды 19 ноября в Волгограде, позднее у сирийцев сменилась власть. Буквально в день конференции серьезные неприятности возникли у руководства «Химок» — был поднят вопрос о дальнейшем пребывании команды в Премьер-лиге.

В выступлениях и прениях докладчиков региональной федерации то и дело обсуждали команду любительского чемпионата, которая некрасиво повела себя в календарной игре, спровоцировав решение снять ее с официальных турниров. Был разговор о том, что команда либо спонсируется, либо напрямую состоит из тех, кому посвятили сериал «Слово пацана». Такие команды всегда присутствовали в любительском и мини-футболе после развала СССР: «Беда», «Эдельвейс», «Волна», но они все же придерживались общепринятых правил, и до снятия коллективов дело не доходило.

Председатель департамента футзала РТ Сергей Рожков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Неприятной тенденцией, на которую обратил внимание Гусев, было снижение количества зрителей на матчах чемпионата. Сейчас в среднем на матче присутствуют 120 человек, хотя годом ранее их количество составляло 130 человек. При этом статистические показатели тоже выглядят нерадостными на фоне сравнения: увеличилось число предупреждений и удалений на фоне снижения результативности. Андрей Сергеев, отвечающий за детско-юношеский футбол, упомянул о матче, когда тренер одной из команд обрушился с критикой на судью, что вызвало негодование родителей юных футболистов, поскольку речь шла об игре команд с участием 8-летних футболистов. Тех, где, казалось бы, никакого негатива не должно присутствовать, только радость игры. Критику вызвали четыре района республики, в которых нет отделений футбола при местных ДЮСШ. При этом Гусев пояснил, что при «имеющейся ныне инфраструктуре это просто непозволительно». Правда, тут следует оговориться, что представители этих районов все-таки не оторваны от общего процесса, участвуют в соревнованиях по футзалу.

Представители других видов спорта зачастую точат зуб на футбол именно потому, что он отбирает лучших ребят, которых родители ведут именно в секции футбола. В другие виды спорта, зачастую игровые и командные, мальчики попадают по остаточному принципу, либо уже будучи отсеянными из футбола, либо по принципу набора тех, кто изначально не подходил «королю спорта».