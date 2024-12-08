Саида Мухаметзянова: «Любовь невозможно повторить, невозможно заменить»

Окончательно расставаясь с отрочеством, певица дала первый большой концерт

Фото: Михаил Захаров

Финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова провела первый большой сольный концерт в «Пирамиде» под названием «Ярату»/«Любовь», собрав не только татарстанских поклонников, но и узбекских гостей. В своем выступлении исполнительница совместила живой звук, народные и современные песни, а также попробовала немного расширить представление о своем привычном образе тургеневской девушки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Любовь к языку, предкам, музыке. И девичья любовь

— Несмотря на то что я выступала на многих площадках многих стран, это мой первый большой концерт, — отметила певица в начале вечера.



В феврале и апреле Мухаметзянова показывала другую программу — «Галәм»/«Вселенная». Концерт проходил в КЦ «Чулпан» — на основной площадке Казанской городской филармонии, в которой Саида работает. На том выступлении, кроме ансамбля, с певицей выступал и оркестр, в первой части звучали песни народные, а во второй — иностранные.

«Ярату» можно назвать более экспериментальной работой. Она поделена на четыре части с интро: концерт стартует с попурри: «Алым җәл түгел сиңа», «Суда, суда», «Күбәләк», «Бөрлегән». С Саидой играет ансамбль «Мирас», который аккомпанировал, к примеру, Филюсу Кагирову. Также в составе можно было увидеть за электронным пианино солистку трио «Болгар кызлары» Айгуль Зайнуллину. Коллектив, основанный еще в 2007 году, ведет себя очень степенно. А еще смущает визуальным рядом: все оделись в разные сценические костюмы.

Первая часть концерта началась с саундскейпа, который, кстати, сочинил Malsi Music. «Силен тот народ, который знает свой язык, свою землю», — говорит за кадром Саида. И выходит исполнять номер «Сөембикә моңы»/«Тоска Сююмбике» Луизы Батыр-Булгари и Гульназ Гариповой. На экране появляется знаменитая башня под дождем. Номер идет а капелла.

Ее сменяет плясовая «Иделләре-күлләре»/«Волга-река да озера». Здесь уже появляется подтанцовка филармонического ансамбля «Казань». Не сказать чтобы Саида активно взаимодействовала с танцорами, она была сосредоточена на пении и зрителе.

Послушать Саиду Мухаметзянову собралась разновозрастная публика. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ну а после «Гөлҗамал», в этом году прозвучавшей и на узбекском «Голосе», первый букет на сцену выносит Эльмира Калимуллина.

— Я с удовольствием смотрела концерт! — поделилась мнением заслуженная артистка РТ. — Восхищалась Саидой, ее семьей, командой. Как все продумано, красиво собрано в один большой праздник музыки! Конечно, Саида в народных песнях чувствует себя как рыба в воде, но, как мне кажется, ее голос звучит еще красивее и глубже в композиторской музыке. Мы видим в ней настоящего музыканта! Первый концерт прошел на высоком уровне, великолепно! Это уровень — и для нового поколения, и для старшего.

Среди других поклонников певицы оказался писатель Денис Осокин:

— Мне кажется, Саиду Мухаметзянову нельзя не любить! Вот и я люблю тоже, чем я хуже остальных? У нее чудесный голос, который достаточно услышать один раз, и он навсегда остается звучать у тебя внутри, и вся она очень светлая. Среди современных проводников в татарскую национальную культуру, в наше казанское, в мое любимое средневолжское — именно Саида один из тех проводников, кому особенно веришь, за ней особенно хочется идти. А людей-сталкеров, тем более национальных, я всегда замечаю и ценю бесконечно.

В конце первой части на сцене появился первый гость. Полуфиналист Ovoz Мадинабону Одилова исполняет «Otim majnun». Ее эмоциональное, но степенное исполнение аккуратно вписалось в общее настроение концерта.

Гости — лиричная Мадинабону Одилова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Страна года — Узбекистан

Второй блок: на видео Саида говорит о своей родословной, сменяет народное платье на сценическое с накидкой, чтобы исполнить свой первый коронный номер «Су буйлап»/«Вдоль воды», с которым проходила прослушивание на шоу «Голос. Дети». С того времени прошло уже 9 лет, но в прессе об этом продолжают писать. Кажется, часть зрителей тоже до сих пор воспринимают 23-летнюю певицу как подростка, ну а Саида постепенно, мелкими шажками, расширяет и меняет эти представления.

Не скрывает своей радости вторая гостья, также полуфиналистка узбекского «Голоса» Мадлен Шарипова, выскочившая на сцену и исполнившая народную «Yoroney» с рокерским микстом.

И задорная Мадлен Шарипова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Первое отделение закончилось исполнением «Туган тел». В программе «Галәм» оно завершало выступление, а здесь появилось в середине шоу, из-за чего возникла мысль, что «Ярату» — это промежуточное подведение итогов. Хотя Мухаметзянова и объявляла, что сейчас будет звучать неофициальный гимн татар, на первых строчках в зале встали лишь несколько зрителей помоложе, но потом на ногах оказался весь зал.

«Посмотрите, как по-татарски оделись наши девушки, красиво же?» — приветствовала зрителей на сцене Саида во второй части концерта, который начинался с блока, посвященного чувствам. Надо сказать, что вела она весь концерт сама, иногда смущаясь и волнуясь, но в целом уже приближаясь к той атмосфере татарского концерта, когда артист на сцене — такой же человек, как и публика в зале.

— Говорят, я влюбляюсь с первого взгляда. Неправда, я ведь только на сцене выступаю без очков. Мне нужно присмотреться, — да, Саида иногда и шутила.



Ну а музыканты, наконец, оделись в одном стиле с преобладанием фиолетового.

За время концерта Саида Мухаметзянова была певицей, ведущей, стендапером и чтецом стихов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Языковая палитра

Вторая часть выступления была посвящена новым песням и трекам, изданным на мультиязычном альбоме «Эсперанто» в начале ноября. Также Саида прочитала стихотворение «Любовь невозможно повторить, невозможно заменить...»

Среди песен отметим новинки — «Сине сагынып» Эльмира Низамова на стихи Эльмиры Джалиловой, «Дустым» Ширин Аль-Анси (внучки певицы Гульзады Сафиуллиной), музыку к ней писал постоянный соратник Саиды в студии Искандер Мустафин.

Этот трек, пояснила певица, еще не издан, отметим, что его звук не похож на стандартную татарскую эстраду, а стремится к американскому R’n’B с этно-элементами, с поправкой на мелизматику Саиды: легко представить ее в каком-нибудь анимационном хите «Диснея».

Новый для себя узбекский хит «Unutma meni» Мухаметзянова исполнила без ожидавшегося Ришата Токтыбакиева, поскольку тот участвует в проекте X-Faktor O’zbekiston, где прошел до финала.

Кроме того, певица исполняла «Аве Марию», «SOS d'un terrien en distresse» из французской рок-оперы «Starmania», арабскую «Bint El Shalabiya», китайско-татарскую «Galiyabanu» (с подтанцовкой в соответствующем стиле). В зале можно было услышать, как зрители объясняют друг другу, какой язык сейчас звучит, и высказывают одобрение.

В каждом блоке певица сменяла платье. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ряд выходящих безмолвных почитателей разбавил 67-летний краевед Ильдар Сафин. Сабинец подарил герб Сабов, взял микрофон и выразил свое восхищение:

— Надо, чтобы ее песни звучали в школе. Она сохраняет наш моң, наши песни!

На первых рядах пошутили: мол, заслуженного артиста все еще не дают, зато уже есть знак с гербом района.

На последних двух композициях Мухаметзянова, казалось, немного отпустила ситуацию, поэтому и крымская «Eki çeşme», и авторская «Галәм» прозвучали весьма задорно. Концерт собираются дать в ряде городов: Москва, Набережные Челны, Альметьевск, — хочется верить, что, как в театральных премьерах, в них будет больше уверенности. Зрители отмечали, что в некоторых моментах сольного концерта с эффектными видео, опытными музыкантами, аккуратной подтанцовкой им не хватало самой Саиды.

Конечно, хочется от нее и более радикальных шагов, но Саида Мухаметзянова, при всей девичьей непосредственности — представитель татарской эстрады. У нее есть свой требовательный зритель. При этом стоит напомнить, что она выступала с Зулей Камаловой в 2019 году в Камаловском — и смотрелась с австралийской певицей очень органично. В 2020-м в сопровождении живой группы Саида пела на Tat Cult Fest, исполняя, в частности, песни той же Ширин Аль-Анси.

Но не будем забывать, что «Ярату» — это не только «любовь», но и «создание», «творчество»: в то время как ее взрослые коллеги топчутся на месте, Саида степенно, но идет вперед.

— Цель каждого певца — показать плоды своего творчества зрителю. Поэтому мои чувства — это чувства удовлетворения! Конечно, если нет команды, такое большое дело ни один певец не сможет выполнить, — сказала Саида, поблагодарив, в частности, режиссера и автора главной идеи Гульназ Сафарову. — В целом я рада, что смогла это сделать.