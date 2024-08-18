Извержение вулкана и землетрясение на Камчатке, пожар в Ростовской области, мошенничество с нацпроектом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 17 августа.
- Землетрясение магнитудой 7 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, жертв и разрушений нет. Угрозы цунами не было. После землетрясения продолжались афтершоки магнитудой от 3,9 до 5, большинство из них неощущаемые.
- Правоохранительные органы вскрыли факт мошенничества при реализации национального проекта в сфере образования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Предполагается, что в 2021 году было похищено больше 50 млн рублей. Других подробностей нет.
- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 9 км, в Усть-Камчатске прошел пеплопад. Местные власти рекомендовали жителям использовать средства индивидуальной защиты. Активность вулкана также опасна для местных авиаперевозок. Ранее недалеко от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7.
- Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь пяти украинских БПЛА, из которых два были сбиты над Белгородской областью, один над Курской, два — над Ростовской областью.
- На территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо после атаки БПЛА. Средства ПВО отразили атаку на юго-востоке Ростовской области, обломки беспилотников упали на склады.
Рената Валеева
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.