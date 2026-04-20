В Татарстане введут особый противопожарный режим с 25 апреля

До 11 мая запретят сжигание травы и ограничат приготовление пищи на открытом огне

В Татарстане с 25 апреля по 11 мая будет действовать особый противопожарный режим. Мера введена для предотвращения пала сухой травы и мусора, а также снижения риска природных пожаров.

На этот период установлен полный запрет на сжигание сухой растительности и мусора на всей территории республики. Также запрещено приготовление пищи на открытом огне, включая костры и мангалы, в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, граничащих с лесами, а также в детских оздоровительных лагерях, подверженных угрозе лесных пожаров.

Ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. На приусадебных участках, расположенных вдали от лесных массивов, допускается приготовление пищи на мангалах при соблюдении расстояния не менее пяти метров до зданий и сооружений.

Для контроля за ситуацией в республике сформирована рабочая группа с участием сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел, местного самоуправления и добровольных пожарных. Патрулирование будет проводиться в лесопарковых и прибрежных зонах.

Ариана Ранцева