Минниханов на «Иннопроме» обсудил с хокимом Кашкадарьинской области проект курортного комплекса «Гелон»

Проект реализуется в регионе с участием бизнеса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» встретился с Хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана Муротжоном Азимовым.

Кашкадарьинская область, расположенная в южной части страны в бассейне реки Кашкадарьи, обладает высоким промышленным, сельскохозяйственным и туристическим потенциалом. Среди основных отраслей ее экономики — топливно‑энергетическая и газохимическая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, а также текстильная и легкая промышленность.

В ходе встречи раис республики подчеркнул, что Татарстан вносит весомый вклад в укрепление связей между Россией и Узбекистаном. По его словам, сотрудничество между регионами позволяет расширять номенклатуру поставляемых товаров.

— Татарстан — один из лидеров в рейтинге состояния инвестиционного климата и наиболее развитых в экономическом отношении российских регионов. Мы нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая республика. У нас развита нефтехимия, производятся автомобили, самолеты, вертолеты, суда, машиностроительная продукция. Особое внимание уделяется инновационному развитию, — рассказал Минниханов своему коллеге.

Участники встречи также обсудили проект строительства крупнейшего курортного комплекса в Центральной Азии — «Гелон», который реализуется в регионе с участием бизнеса Татарстана. Руководитель региона сообщил, что проект поддержан президентом Узбекистана, который принял решение обеспечить необходимую инфраструктуру для его реализации. Комплекс будет построен в три этапа.

Ранее Минниханов встретился с премьер‑министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Тот, приветствуя Минниханова, поблагодарил за представительную делегацию из Татарстана, прибывшую для участия в международной выставке.

