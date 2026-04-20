Росавиация сняла ограничения на рейсы в ОАЭ

16:12, 20.04.2026

Авиакомпаниям вновь разрешили продавать билеты и летать через воздушное пространство Ирана

Фото: Saj Shafique на Unsplash

Росавиация отменила ранее действовавшие рекомендации для российских авиакомпаний о приостановке продажи билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них.

Кроме того, ведомство сняло ограничения на выполнение полетов через воздушное пространство Ирана.

Ариана Ранцева

