Татарстанцам разъяснили график выходных и сокращенных рабочих дней в мае

Продолжительность рабочих дней 30 апреля, 8 и 26 мая сокращается на час

В России 1 Мая — Праздник Весны и Труда и 9 Мая — День Победы являются нерабочими праздничными днями. Об этом напомнили в Минтруда Татарстана.

Согласно Указу раиса РТ, 27 мая — начало проведения праздника Курбан‑байрам — является нерабочим праздничным днем.

Правила переноса выходных дней регламентированы законодательством: при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. В 2026 году 9 Мая выпадает на выходной день — субботу. В связи с празднованием Дня Победы выходной день переносится на 11 мая, понедельник.

Днями отдыха являются периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Продолжительность рабочих дней 30 апреля, 8 мая и 26 мая сокращается на один час.

