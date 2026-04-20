Израиль и Ливан проведут новый раунд переговоров 23 апреля
Встреча состоится в Вашингтоне на уровне послов в Госдепартаменте США
Следующий раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.
По данным СМИ, встреча пройдет в Госдепартаменте США. Стороны будут представлены на уровне послов в Вашингтоне.
14 апреля в США уже состоялся первый за 43 года раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Тогда стороны также были представлены на уровне послов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».