Минниханов выразил соболезнования родным в связи со смертью председателя Совета ТОКПЦ Ташкента

Подвижническая деятельность Рима Гиниятуллина стала важным вкладом в укрепление широкого международного сотрудничества

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким председателя Совета ТОКПЦ Ташкента Рима Гиниятуллина в связи со смертью политика. Напомним, что в эти дни делегация Татарстана находится с рабочим визитом в Узбекистане. На церемонию прощания прибыл вице-премьер республики Равиль Ахметшин, который и передал телеграмму со словами соболезнования.

— Уважаемая Танзиля Янбековна! Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга Рима Абдуловича Гиниятуллина. Ушел из жизни видный общественный и государственный деятель, один из авторитетных лидеров татар Узбекистана. Многие годы созидательные усилия Рима Абдуловича служили сплочению нашего народа, наращиванию гуманитарных и деловых связей Татарстана и Узбекистана, приумножению исторических традиций дружбы двух братских народов. Его подвижническая деятельность стала также важным вкладом в укрепление широкого международного сотрудничества, во всеобщее развитие, обеспечение мира и благополучия на земле, — приводит текст телеграммы пресс-служба раиса Татарстана.

Минниханов выразил уверенность, что Рим Абдулович покинул этот мир счастливым человеком.

— Он сделал в жизни много важных и благородных дел, оставил добрую память о себе. Разделяю с Вами, с Вашими сыновьями глубокую скорбь и боль этого горя. Пусть память о прожитых вместе счастливых годах, поддержка детей, родных и близких поможет Вам пережить горечь безмерной утраты, — добавил раис республики.

Ранее сообщалось, что Минниханов на «Иннопроме» обсудил с хокимом Кашкадарьинской области проект курортного комплекса «Гелон».

Никита Егоров