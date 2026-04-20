В Татарстане на строительство четырех детских школ искусств выделили 548,6 млн рублей
Они появятся в Арском, Камско‑Устьинском, Зеленодольском и Балтасинском районах
В Татарстане построят четыре детские школы искусств — они появятся в Арском, Камско‑Устьинском, Зеленодольском и Балтасинском районах. На эти цели в бюджете республики на 2026 год предусмотрено 548,6 млн рублей, сообщили в Минфине.
Строительство ведется в рамках достижения целей федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», созданного по инициативе президента.
По состоянию на 18 апреля выполнение запланированных мероприятий составляет 14%, отчитался министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин.
