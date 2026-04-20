В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море, площадь загрязнения — около 10 тыс. кв. м

Ранее Краснодарский край атаковали БПЛА, повредив инфраструктуру морского терминала

Фото: Рената Валеева

В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море. Площадь загрязнения составила около 10 тыс. кв. м, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Инцидент случился в результате атаки беспилотников, предпринятой в ночь на 16 апреля. Отмечается, что БПЛА повредили инфраструктуру морского терминала.

Чтобы локализовать разлив, власти выставили на месте боновые заграждения. В этой операции задействовали шесть судов порта Туапсе — быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

По данным оперштаба, сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Нефтепродукты попали туда из-за пожара на морском терминале в ночь атаки 16 апреля.

Никита Егоров