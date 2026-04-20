Число погибших при пожарах в Татарстане выросло более чем на 50%
По состоянию на 20 апреля в Татарстане зарегистрировано 934 пожара — это на 20,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на пожарах погиб 61 человек, что на 52,5% больше, чем в прошлом году, в том числе 1 ребенок.
Травмировано 150 человек — рост на 226% относительно прошлогодних показателей (АППГ: 46 человек).
В текущем году отмечается благоприятная обстановка с пожарами из‑за возгораний сухой травы. По состоянию на 20 апреля зарегистрировано 173 таких пожара. Они составили 18,2% от общего числа пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких возгораний сократилось на 60,5%. Общая площадь пожаров составила более 5 га, тогда как в прошлом году этот показатель достигал 14 га.
Наибольшее количество пожаров зафиксировано в следующих районах:
- в Набережных Челнах — 24 случая;
- в Казани — 21 случай;
- в Нижнекамском районе — 16 случаев;
- в Альметьевском районе — 15 случаев;
- в Тукаевском районе — 11 случаев;
- в Лаишевском районе — 7 случаев.
Напомним, в Татарстане с 25 апреля по 11 мая введен особый противопожарный режим.
